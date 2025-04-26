«Султанша» не вывезла

Событие, произошедшее из-за человеческой глупости и жадности, оказалось в тени Гражданской войны и убийства Авраама Линкольна, поэтому за пределами США не имело столь большого резонанса, как гибель спустя полвека «Титаника». Но взрыв 27 апреля 1865 года на американском пароходе «Султанша» унес больше полутора тысяч жизней. «Титаник» по этому страшному показателю ему уступает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пароход «Султанша» накануне своего последнего рейса

Фото: Thomas Bankes / Library of Congress Пароход «Султанша» накануне своего последнего рейса

Фото: Thomas Bankes / Library of Congress

Текст: Евгений Хвостик

Старый новый пароход

«Султаншу» спустили на воду в январе 1863-го в городе Цинциннати, штат Огайо. По тем временам это было довольно крупное судно — длина трехпалубного парохода составляла 79 м, ширина — 13 м. Судно строилось по частному заказу для перевозки рабочих и транспортировки хлопка между южными штатами по реке Миссисипи. Суперсовременные технологии при его создании не применялись — были нужны дешевизна, вместимость и простота. Именно поэтому корпус парохода был деревянным, а конструкция двигателей к тому моменту уже устарела. Паровые котлы имели высокую мощность, но были капризными в эксплуатации, из-за чего экипажу приходилось часто останавливать пароход на попутных пристанях для очистки котлов от грязи.

К моменту спуска на воду «Султанши» в США уже два года бушевала гражданская война между выступавшим за отмену рабства центральным правительством США и рабовладельческими южными штатами, выделившимися в Конфедерацию. Судно в ходе противостояния использовалось войсками северян для перевозки людей и доставки припасов, пока в июле 1863 года правительственные войска не разбили южан под Виксбургом. Из этого города осуществлялся контроль над существенной частью акватории Миссисипи, поэтому битва стала одним из ключевых сражений Гражданской войны.

После победы северян под Виксбургом «Султанша» оказалась не нужна военным и стала использоваться по назначению — для перевозки рабочих и пассажиров между Новым Орлеаном и Сент-Луисом, доставки хлопка.

9 апреля 1865 года главнокомандующий армии Юга генерал Роберт Ли подписал капитуляцию. Так официально завершилась Гражданская война в США. Но не все сторонники южан смирились с таким исходом. 14 апреля актер Джон Уилкс Бут смертельно ранил президента США Авраама Линкольна, на следующий день американский лидер скончался. Когда капитан «Султанши» Джеймс Мейсон узнал об убийстве, судно находилось в штате Иллинойс, на среднем Западе. Мейсон скупил тираж всех местных газет и помчался вниз по Миссисипи, чтобы перепродать их. Он спешил сообщить о происшествии в районах, где об этом еще не знали: из-за ожесточенных боев в ряде мест на юге страны было серьезно нарушено телеграфное сообщение.

Отцы-командиры

23 апреля «Султанша» добралась до Виксбурга. Там находились несколько тысяч солдат армии северян, недавно освобожденных из плена. Военные ждали возможности отправиться в северные штаты и разъехаться по домам. Джеймс Мейсон познакомился с местным квартирмейстером Ройбеном Хэтчем, который и рассказал капитану, что центральное правительство платит за перевозку бывших военнопленных — по $2,5 за солдата и $6,5 за офицера. Хэтч предложил Мейсону заявить, что он может перевезти по меньшей мере 1 тыс. бывших военнопленных — это позволило бы капитану заработать не менее $2,5 тыс. (более $40 тыс. по нынешнему курсу). За свое содействие в этом вопросе предприимчивый военный попросил откат. Компаньонов не смутило, что «Султанша» могла вместить лишь 376 пассажиров и около 80 человек экипажа.

На судно погрузились более 2100 солдат и офицеров, а вдобавок 200 гражданских пассажиров, то есть в пять раз больше нормы.

Некоторые офицеры из бывших военнопленных настойчиво предлагали Мейсону разделить пассажиров на несколько рейсов. Но тот отказался и дал команду отчаливать. 24 апреля судно отправилось на север страны.

В течение ближайших нескольких дней «Султанша» делала вынужденные остановки, механики приводили в порядок котлы и паровые двигатели, пытаясь сохранить подвижность судна. Движение затрудняло сильное речное течение из-за обилия талых вод.

Дальнейшие события описывают по-разному. По одной версии, примерно в 2 часа ночи 27 апреля один из котлов не выдержал нагрузки и взорвался. По другой — взлетели на воздух сразу три котла, что породило позднее подозрения в диверсии. Взрывная волна, пар и обломки убили сразу около 400 человек солдат, сидевших без укрытия, как сельди в бочке на палубе. Следом начался пожар. Деревянную «Султаншу» огонь охватил молниеносно. Те, кому посчастливилось выжить в первые минуты после взрыва, метались по тонущему судно в поисках куска дерева, чтобы прыгнуть за борт от огня и остаться на плаву.

Многие гибли в давке и под обломками рушащихся палуб. «Султанша» полыхала ярко, как огромный коробок спичек, и стремительно погружалась в воду, утягивая на дно сотни еще живых пассажиров.

Взрыв на «Султанше» услышали на находившемся неподалеку пароходе «Бостона». Судно бросилось на помощь оказавшимся в холодной весенней воде пассажирам «Султанши». Но тонущих было так много, что спасательных кругов «Бостоны» им не хватало. Экипаж и пассажиры принялись бросать в воду веревки, деревянные двери, столы и стулья. Таким образом им удалось спасти около 150 человек. Капитан «Бостоны» Джон Уотсон передал сообщение о катастрофе в ближайший город Мемфис, призвав все суда срочно идти к месту катастрофы.

Спасательная операция продолжалась до самого утра. Вытащить из воды удалось в общей сложности около 600 человек. Из них 31 человек позже умер в больнице от переломов, ожогов или переохлаждения. Точное число погибших до сих пор неизвестно — ведь солдатами забивали все места на палубе, в подсобных помещениях и трюме. Только предприимчивый капитан Мейсон мог знать, сколько бывших военнопленных находилось на «Султанше» — ведь ему причиталась оплата за каждого перевезенного. Но капитан, судя по всему, погиб уже в момент взрыва. Так что можно говорить только о приблизительном числе жертв. Его оценивают примерно в 1550–1850 человек. И это больше, чем число погибших на «Титанике» — около 1500 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитан «Султанши» Джеймс Касс Мейсон

Фото: The Sultana Disaster Museum Капитан «Султанши» Джеймс Касс Мейсон

Фото: The Sultana Disaster Museum

Мертвых не судят

Федеральные власти провели расследование, в ходе которого пришли к выводу, что все же на борту взорвались котлы, которые не выдержали перегруза, случившегося по вине погибшего капитана Мейсона. Повестки в суд были выписаны двум офицерам, отвечавшим за отправку бывших военнопленных на пароходе,— главному квартирмейстеру Ройбену Хэтчу и капитану Фредерику Спиду, начальнику временного лагеря, где и находились солдаты в ожидании отправки домой. Ройбен Хэтч скрылся сразу же после крушения, его судьба по сей день неизвестна. Фредерика Спида судили и признали виновным, однако затем приговор был отменен. Спида помиловали, поскольку было решено, что начальник лагеря выполнял приказ Хэтча и не участвовал в сговоре капитана парохода и квартирмейстера.

Гораздо позже, в 1888 году, житель Сент-Луиса — некто Уильям Стритор — заявил властям, что один из бывших сторонников южан Роберт Лауден поведал ему ранее, будто это он подорвал «Султаншу». В преступлении использовалась взрывчатка, замаскированная под кусок угля. Лауден умер от болезни еще в 1867-м, до признаний Стритора.

Но версия с подрывом выглядит правдоподобной, поскольку Лауден действительно служил агентом армии южан и даже признавался виновным в поджоге другого небольшого парохода — «Руфь». К тому же Лауден находился в Мемфисе, когда через него проходила «Султанша», то есть мог подложить взрывчатку в уголь. Также Лауден был знаком с капитаном армии южан Томасом Кортни, который изобрел угольные мины. Они выглядели как чугунная пустотелая заготовка, в которую закладывали взрывчатку, а для маскировки обмазывали смолой и обваливали в угольной пыли. Такие мины агенты южан подбрасывали северянам в уголь для пароходов и паровозов. Впрочем, многие исследователи сомневаются, что взрыв на «Султанше» был диверсией. Обнаруженные на месте катастрофы обломки и другие материалы расследования свидетельствуют, что точка взрыва располагалась на удалении от топки, куда могла попасть подложенная в уголь мина. Споры сторонников разных версий не утихают спустя почти два века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После взрыва паровых котлов деревянный пароход был мгновенно охвачен огнем

Фото: Library of Congress После взрыва паровых котлов деревянный пароход был мгновенно охвачен огнем

Фото: Library of Congress

Память после памяти

Долгое время крушение «Султанши» оставалось в тени двух других событий апреля 1865-го — капитуляции армии южан и убийства Авраама Линкольна. Даже в США, не говоря о других странах, трагедия на Миссисипи не столь известна, как крушение «Титаника».

В 1916 году выжившие пассажиры «Султанши» вместе с родственниками погибших установили на кладбище в Ноксвилле, штат Теннесси, памятный мемориал. В этом городе формировался третий кавалерийский полк, в котором служили многие солдаты, впоследствии оказавшиеся на «Султанше». У памятника в Ноксвилле в последующие годы собирались спасшиеся. Последний выживший в катастрофе скончался в 1930-м. После этого о «Султанше» снова на какое-то время забыли.

Лишь в 1987 году в Ноксвилле создали Ассоциацию родственников погибших и выживших в катастрофе «Султанши». В последующие годы благодаря ее работе в США вышло несколько книг о событиях апреля 1865-го.

В 2015 году, в 150-ю годовщину крушения парохода, в городе Марион, штат Арканзас, ближайшем к месту погребения многих погибших, открыли музей. В 2018-м был снят документальный фильм «Вспоминая "Султаншу"». В 2022 году в Марионе начались работы по строительству нового, более масштабного и современного музея, посвященного катастрофе.