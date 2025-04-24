Король Нидерландов Виллем-Александр призвал страну «вооружиться до зубов»

Король Нидерландов Виллем-Александр выступил с призывом к населению и властям значительно усилить военную готовность страны ради сохранения мира и безопасности. Во время визита на военную базу в провинции Лимбург монарх заявил, что ранее в Нидерландах слишком полагались на неизменность свободы и мира, считая это само собой разумеющимся. Однако современные международные конфликты, включая ситуацию на Украине, показывают обратное, считает он.

«Нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов, чтобы продолжать жить в мире и безопасности»,— приводит слова короля нидерландская радиовещательная корпорация NOS. Виллем-Александр подчеркнул, что для этого стране предстоит перестроить оборонную промышленность и восстановить производственные мощности, чтобы самостоятельно выпускать вооружение.

Ранее парламент Нидерландов голосовал против участия в перевооружении Европы из-за высоких финансовых рисков, однако сейчас правительство планирует инвестировать более €1 млрд в оборонную промышленность, а военное ведомство уже выделило дополнительно €716 млн на усиление обороны.