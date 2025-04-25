Челябинский девелопер застроит Троицкую гору

Вчера Градостроительный совет Ленинградской области отправил на доработку проект планировки и межевания участка в 40,85 га под жилищное строительство в поселке Троицкая Гора Ломоносовского района Ленобласти. Застройщик, учрежденный челябинским девелопером «АПРИ», планирует построить здесь 179 тыс. кв. м жилья. В другой локации Ломоносовского района планируется развивать территорию под ИЖС. Эксперты видят хорошие перспективы жилой застройки обеих локаций и под ИЖС, и под многоквартирные дома в сегменте «комфорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вчера Градостроительный совет Ленобласти рассмотрел проектную документацию по двум локациям в Ломоносовском районе региона. По заказу застройщика ООО «СЗ "АПРИ Нева"» проект планировки и межевания территории в поселке Троицкая Гора Низинского сельского поселения подготовило ООО «Логас». В южной части поселка, на границе с Троицким ручьем, девелопер намерен построить до 179 тыс. кв. м среднеэтажного жилья, включающего как многоквартирные, так и сблокированные дома. На территории предусмотрены детский сад на 350 мест и школа на 600 мест, культурный центр с концертным залом, библиотека и клубные помещения, а также современный спортивный комплекс с залами и бассейном.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Специализированный застройщик "АПРИ Нева"» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с сентября 2023 года. 70% уставного капитала компании принадлежит ПАО «АПРИ» — лидеру жилищного строительства Челябинской области с долей на рынке региона, по данным ЕРЗ.РФ за 2024 год, в 29,78%. 30% в структуре девелопера в Ленобласти владеет ООО «Сбербанк Инвестиции».

Областной градсовет отправил документацию на доработку. «Симпатичный проект с пятиэтажными домами и всего тремя восьмиэтажными доминантами, хорошим объемом озеленения и соцобъектами,— дал оценку предполагаемому ЖК заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.— Но в проекте недостаточно хорошо отражено развитие транспортной инфраструктуры и то, как будущий объект будет вписываться в существующую и планируемую окружающую застройку Низинского поселения».

Серьезной доработки, по мнению членов градсовета, требует проект изменений в генеральный план деревень Малое Коновалово и Лангерево в Пениковском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти. Инвестор, название которого не уточняется, предложил включить участки площадью почти 90 га в границы деревни Лангерево с южной и юго-западной части населенного пункта для формирования жилой среды, включающей более 630 участков индивидуальной жилой застройки на 1750 человек.

В составе проекта: сквер площадью 0,5 га, не менее 2,5 тыс. кв. м спортивных площадок, многофункциональный обслуживающий центр, в котором будут помещения для дополнительного образования, здравоохранения и торговли.

Участники заседания в целом одобрили концепцию развития территории, но сделали много замечаний, касающихся отсутствия корректного отображения санитарно-защитных зон (в частности, по размещению кладбища), недостаточной проработки улично-дорожной сети и ее интеграции в существующую структуру поселения, отсутствия функционального зонирования на генеральной схеме и так далее.

Между тем эксперты высоко оценивают перспективы обоих предполагаемых проектов. Антон Орлов, директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers, уверен, что проект «Троицкая гора» будет востребован из-за близкого расположения к городу, удобного выезда на КАД и малоэтажного формата жилья. «Среднюю стартовую цену жилых лотов в этом проекте оцениваю в 160–180 тыс. рублей за "квадрат"»,— сказал эксперт.

Основатель агентства недвижимости Valley Estate Валентина Ветрова считает, что у проекта в Пениковском поселении перспективная локация. «Проект по заявленным характеристикам соответствует сегменту "комфорт". Стоимость за сотку с подключением коммуникаций в этом случае может составлять 400–500 тыс. рублей»,— делится госпожа Ветрова. По ее словам, в комфорт-сегменте средняя площадь участков составляет около 10 соток, а домов — чуть более 100 кв. м. В таком случае цена лота с домом без внутренней отделки может составить 18–20 млн рублей.

При таком ценообразовании домовладение в данной локации выглядит конкурентной альтернативой городской квартире, которая при той же стоимости по площади будет заметно уступать, рассуждает участник рынка. «То есть проект будет интересен тем, кто хочет жить за городом и делает ставку на увеличение площади. Также к нему будут присматриваться и инвесторы — в силу близости к туристическим достопримечательностям (паркам и дворцам Ломоносова, Петергофа, Кронштадта, Финскому заливу) с расчетом на путешественников в высокий сезон»,— заключает эксперт.

Александра Тен