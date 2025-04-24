Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отчитался о деятельности мэрии в 2024 году

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 24 апреля представил депутатам гордумы отчет о деятельности администрации в 2024 году. Итоги подводились в сравнении с данными 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, за пять лет объемы производства организаций и предприятий города выросли почти вдвое, до 1,6 трлн руб.

За пять лет ключевые параметры бюджета Нижнего Новгорода выросли вдвое. Доходы бюджета в прошлом году были исполнены в размере 73,5 млрд руб., расходы составили 77 млрд руб. «За пять лет мы существенно сократили расходы на обслуживание муниципального долга: в 2019 году на эти цели было направлено 769 млн руб., а в прошлом году — только 45 млн руб. Почти 40% всех расходов сейчас направляется на развитие»,— отметил господин Шалабаев.

В 2020-2024 годах в Нижнем Новгороде отремонтировали 270 км дорог. В прошлом году на развитие дорожной инфраструктуры города направили почти 3 млрд руб., в порядок привели 50 км дорог. «Нормативному состоянию стали соответствовать 85% дорог. Пять лет назад этот показатель составлял менее 71%»,— подчеркнул мэр.

За пять лет в Нижнем Новгороде заменили больше четверти от общей протяженности теплосетей — 725 км, 170 из них отремонтировали в прошлом году. Ведется реконструкция водопроводной станции «Малиновая гряда», близится к завершению первый этап реконструкции Нижегородской станции аэрации.

В 2020-2024 годах в городе построили 23 детсада и 12 школ, благоустроили более 200 общественных пространств, площадь зеленых зон удвоилась и достигла 22 млн кв. м. Под программу расселения попали 64 тыс. кв. м аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 5 тыс. нижегородцев.

«Мы завершили программу расселения жителей многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. Новая программа по расселению жилья, которое было признано аварийным до 2021 года, рассчитана до 2028 года. В ее рамках планируется расселить 250 многоквартирных домов»,— сказал Юрий Шалабаев.

Елена Ковалева