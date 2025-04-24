АвтоВАЗ отозвал почти 50 тыс. автомобилей Lada

Российский автоконцерн АвтоВАЗ решил отозвать более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и свыше 24,4 тыс. машин Lada Largus, сообщил Росстандарт. Причина — отсутствие блока управления системой оповещения экстренных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению в разделе «Документы». Владельцев этих машин оповестят по почте или по телефону. После ближайший дилерский центр согласует время визита. Замену обратного клапана вакуумного усилителя тормоза на всех автомобилях проведут бесплатно.

В декабре 2024 года более 40 тыс. автомобилей Lada Vesta отозвали из-за несертифицированного цвета диска запасного колеса. Перед этим отзывались несколько партий моделей Lada Kalina, Lada Granta и Lada Priora из-за несоответствия комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности.

Екатерина Отрашкевич