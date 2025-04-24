Посол Франции: Париж никогда не был враждебно настроен по отношению к Москве

Новый посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью «Ъ» выразил мнение, что позиция страны по поводу антироссийских санкций за последнее время не изменилась. При этом дипломат подчеркнул, что во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России или россиянам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кроме того, отметил посол, французские власти никогда не стремились к стратегическому поражению России. «Но есть консенсус между французскими властями и подавляющим большинством французских граждан: если есть разногласия с соседней страной, то не стоит с ней воевать и аннексировать ее территории»,— сказал Николя де Ривьер.

По его словам, для Франции важен вопрос территориальной целостности, а если он будет проигнорирован, «то Европа и весь мир вернутся к закону джунглей».

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян