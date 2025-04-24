Картина «Я приду», снятая режиссером из Татарстана Булатом Сабитовым, вошла в программу 48-го Международного кинофестиваля Grenzland Filmtage, который пройдет в Германии и Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанский фильм «Я приду» покажут на кинофестивале в Германии и Чехии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Татарстанский фильм «Я приду» покажут на кинофестивале в Германии и Чехии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мероприятие пройдет с 24 по 27 апреля в немецком городе Зельб. Затем в чешском городе Аш с 24 по 26 апреля пройдут дополнительные показы.

Фильм «Я приду» в 2024 году на международном кинофестивале «Алтын минбар» в Казани получил награду как «Лучший национальный фильм для детей».

Дарья Сайфиева