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Татарстанский фильм «Я приду» покажут на кинофестивале в Германии и Чехии

Картина «Я приду», снятая режиссером из Татарстана Булатом Сабитовым, вошла в программу 48-го Международного кинофестиваля Grenzland Filmtage, который пройдет в Германии и Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Татарстанский фильм «Я приду» покажут на кинофестивале в Германии и Чехии

Татарстанский фильм «Я приду» покажут на кинофестивале в Германии и Чехии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Татарстанский фильм «Я приду» покажут на кинофестивале в Германии и Чехии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мероприятие пройдет с 24 по 27 апреля в немецком городе Зельб. Затем в чешском городе Аш с 24 по 26 апреля пройдут дополнительные показы.

Фильм «Я приду» в 2024 году на международном кинофестивале «Алтын минбар» в Казани получил награду как «Лучший национальный фильм для детей».

Дарья Сайфиева

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