Во время проведения инвестиционного совета Республики Татарстан было одобрено четыре проекта в Лаишевском, Зеленодольском, Менделеевском и Алексеевском районах. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На инвестиционном совете Республики Татарстан было одобрено четыре проекта

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ На инвестиционном совете Республики Татарстан было одобрено четыре проекта

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Первый проект — это многофункциональный автокомплекс «IRBIS» в Лаишевском районе. Генеральный директор компании «ИРБИС» Ирек Валиев представил концепцию комплекса придорожного сервиса, который будет включать многотопливную АЗС, торговые объекты, гостиницу, автосервисы, зону для караванеров и парковку для грузового транспорта. Проект, планируемый к реализации возле села Сапуголи на трассе Казань — Атабаево, имеет срок окупаемости около 7 лет.

Далее учредитель фирмы «НПП БМТ» Ильдар Вальшин предложил организовать производство высокотехнологичных устройств в Зеленодольске, таких как насосное оборудование, краны, сепарационные установки и другое специализированное оснащение грузоподъемностью от 3,2 до 10 тонн. Создание новых рабочих мест запланировано в количестве 48 единиц.

Третьим рассмотрели инициативу по строительству биогазового комплекса в Менделеевском районе. Руководитель проекта Артур Полев сообщил, что предприятие будет перерабатывать отходы агропромышленного комплекса в электроэнергию, тепло и органические удобрения, создав при этом 20 новых рабочих мест.

Завершающим стал проект картингового клуба с асфальтированной трассой в Алексеевском районе. Президент ООО НПП «ГКС» Айрат Сабиров представил концепцию спортивного объекта.

Артём Дергунов