Мирра Андреева окрыляется Мадридом

Россиянка Мирра Андреева стала первой теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга, вышедшей в третий круг Mutua Madrid Open — проходящего в столице Испании объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом €16 млн. Обыграв в двух партиях чешку Марию Боузкову, 17-летняя седьмая ракетка мира вышла в 1/16 финала на польку Магдалену Френх.

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Фото: Clive Brunskill / Getty Images Мирра Андреева на турнире в Мадриде

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Для Мирры Андреевой мадридский «тысячник» считается особенным. Именно на нем два года назад она впервые заявила о себе — дошла до четвертого круга, отметив по ходу дела 16-летие. В прошлом сезоне Андреева сделала там еще один шаг вперед, пробившись в четвертьфинал, а сейчас она начала этот турнир в ранге одного из его фаворитов.

Чешка Мария Боузкова, доставшаяся Андреевой в 1/32 финала, выглядела пусть и не очень простой, но подходящей оппоненткой для стартового матча. В январе в первом круге Australian Open россиянка одержала уверенную победу над этой невысокой теннисисткой, которая, не хватая звезд с неба, после семи лет регулярных выступлений на уровне WTA Tour имеет на своем счету один не самый престижный титул, выигранный в Праге три года назад, и одиннадцать побед в матчах против соперниц из топ-10. После двух великолепных триумфов на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе Андреева немного сбавила обороты. В Майами и на первом грунтовом состязании этого сезона в Штутгарте она потерпела два ранних поражения, и сейчас юной теннисистке прежде всего нужно вернуть на нужный уровень уверенность в себе, которой не всегда хватает. Не случайно во вторник в нескольких геймах на своей подаче Андреева упускала большое преимущество и грешила двойными ошибками, которых в общей сложности набралось семь.

Однако в целом россиянка, конечно, заметно владела инициативой. В арсенале Боузковой просто не нашлось козырей, за счет которых она могла бы коренным образом переломить ход довольно упорной борьбы.

Поведя в первой партии — 4:1, россиянка в седьмом гейме потеряла свою подачу, но затем снова забрала чужую, а во втором сете чешка дала слабину в девятом гейме. В итоге — 6:3, 6:4 за 1 час 46 минут. При этом Андреева допустила 47 невынужденных ошибок против 30 у Боузковой, которая, в свою очередь, выиграла ударами навылет всего 10 очков против 33 у россиянки. Дальше Андрееву ждет встреча с 27-летней полькой Магдаленой Френх, которую она также в этом году побеждала на Открытом чемпионате Австралии, но в трех партиях. А в другом матче четверга прошлогодняя победительница Madrid Open первая ракетка Польши и вторая ракетка мира Ига Швёнтек с большим трудом сломила сопротивление филиппинки Александры Эалы, которой в марте сенсационно уступила в четвертьфинале в Майами — 4:6, 6:4, 6:2. Теоретически пути Швёнтек и Андреевой могут пересечься в полуфинале, хотя для этого каждой из них придется как следует потрудиться.

Тем временем с мужского турнира в Мадриде снялся испанец Карлос Алькарас, уступивший там год назад в четвертьфинале будущему чемпиону россиянину Андрею Рублеву. Обследование показало, что травма приводящей мышцы правого бедра, полученная на прошлой неделе в Барселоне, оказалась довольно серьезной, поэтому третьему номеру мирового рейтинга придется пропустить испанский «мастерс». По словам Алькараса, под вопросом находится и его выступление на следующем «тысячнике» — Открытом чемпионате Италии, который начнется 7 мая. Таким образом, не исключено, что до старта Roland Garros, где Алькарасу предстоит защищать свой прошлогодний титул, ему больше не удастся провести ни одного матча.

Отсутствие Алькараса заметно скажется на раскладе сил в мужской сетке, ведь его шансы на победу котировались достаточно высоко.

Кроме того, не стоит забывать, что по-прежнему дисквалифицирован лидер рейтинга АТР итальянец Янник Синнер. Таким образом, из трех первых номеров рейтинга АТР в Мадриде сыграет лишь вторая ракетка мира Александр Зверев из Германии, уже дважды (2018, 2021) побеждавший там. В его половине сетки находится и прошлогодний чемпион Андрей Рублев, который вступит в борьбу в пятницу матчем против 38-летнего французского ветерана Гаэля Монфиса.

Евгений Федяков