Арина Соболенко сорит финалами

В решающем матче Porsche Tennis Grand Prix, завершившегося в Штутгарте турнира категории 500 Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $925 тыс., Елена Остапенко из Латвии в двух партиях переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко. Значительно оторвавшись в рейтинге от своей ближайшей преследовательницы польки Иги Швёнтек, белорусская теннисистка, тем не менее продолжает выступать неровно, потерпев поражения уже в трех из пяти финалов, проведенных в нынешнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая ракетка мира Арина Соболенко (слева) уже в четвертый раз не смогла победить в финале турнира WTA в Штутгарте, на этот раз она уступила Елене Остапенко

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Первая ракетка мира Арина Соболенко (слева) уже в четвертый раз не смогла победить в финале турнира WTA в Штутгарте, на этот раз она уступила Елене Остапенко

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Проиграв финал Australian Open американке Мэдисон Кис и потерпев два ранних поражения на февральских азиатских турнирах категории 1000, первая ракетка мира Арина Соболенко вроде бы набрала хорошую форму. В Индиан-Уэллсе она лишь в решающем матче уступила Мирре Андреевой, а в Майами победила за явным преимуществом, дав понять, что рассуждения о спаде в ее игре не имеют под собой никаких оснований.

Тем временем главная конкурентка белоруски в борьбе за лидерство в рейтинге WTA Ига Швёнтек оказалась в полосе неудач.

За четыре месяца она не сыграла ни одного финала (за исключением январского командного турнира United Cup, где в решающем матче сборная Польши проиграла команде США), демонстрируя в отдельные дни крайне неуверенный теннис. Очередным фиаско Швёнтек стал проигрыш в штутгартском четвертьфинале Елене Остапенко, самой сложной для себя сопернице, которая превзошла польку теперь уже в шести личных встречах и не уступила ей ни разу.

После этого Остапенко справилась с россиянкой Екатериной Александровой, которая в довольно упорной борьбе не реализовала свои шансы, а Арина Соболенко в другом полуфинале также в двух сетах разобралась с итальянкой Джасмин Паолини. При этом для выхода в финал белоруске потребовалось сыграть лишь два матча. Получив первый номер «посева», Соболенко должна была стартовать с 1/8 финала, но россиянка Анастасия Потапова, с которой она должна была сыграть на этой стадии, из-за травмы не смогла выйти на корт.

Для Соболенко это был уже четвертый финал в Штутгарте. Три предыдущих, сыгранных с 2021-го по 2023 год, она уступала теннисисткам, которые на тот момент возглавляли мировую классификацию: сначала австралийке Эшли Барти, а затем Иге Швёнтек.

Учитывая прекрасный агрессивный теннис, который Остапенко демонстрировала на протяжении всего турнира, задача белоруски не выглядела простой, но в ее пользу говорил тот факт, что все три предыдущих матча против первой ракетки Прибалтики она выиграла.

Однако 21 апреля, в понедельник, все сразу пошло не по ее сценарию. Остапенко выглядела такой же несокрушимой, как на триумфальном для себя Roland Garros 2017 года, где она завоевала свой единственный грунтовый титул до этого дня. Сразу же отдав подачу, Соболенко с большим трудом после восьмого гейма смогла догнать свою оппонентку, но концовка первой партии осталась за Остапенко. А во втором сете ее преимущество стало безоговорочным. В итоге — 6:4, 6:1, и теннисистка из Риги, которая в свое время входила в пятерку сильнейших одиночниц мира, вернулась в топ-20 рейтинга WTA. Cоболенко же, продолжая сорить финалами в нынешнем сезоне, тем не менее с начала января увеличила свой отрыв от Швёнтек с 1121 до 3375 очков.

Следующим турниром с участием сильнейших теннисисток мира будет «тысячник» Mutua Madrid Open, женская половина которого начинается в столице Испании во вторник. Швёнтек, как действующей чемпионке, предстоит защищать там 1000 рейтинговых очков, а Соболенко, уступившей ей в прошлогоднем финале,— 650. Белоруска в 1/32 финала сыграет с одной из победительниц квалификации. Полька же на этой стадии может встретиться с той самой филиппинской теннисисткой Александрой Эалой, которая в марте сенсационно одолела ее в четвертьфинале Miami Open.

Евгений Федяков