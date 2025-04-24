Женскую сборную России по волейболу возглавил Константин Ушаков

Президиум Всероссийской федерации волейбола утвердил Константина Ушакова главным тренером женской сборной России, сообщает пресс-служба организации. Он будет руководить национальной командой до 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Ушаков в 2023 году

Фото: Виталий Невар / РИА Новости Константин Ушаков в 2023 году

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Ранее господин Ушаков занимал пост главного тренера женской сборной в 2017 году.

«Ощущения очень хорошие. Я давно хотел вернуться и возглавить сборную после неудачного сезона-2017. Постоянно думал об этом, стремился, работал. Относительно планов — хотелось бы поскорее собраться, познакомиться со всеми игроками и начать работу»,— сказал Константин Ушаков.

Константину Ушакову 55 лет. С 2024 года возглавляет клуб «Заречье-Одинцово», с которым по итогам сезона-2024/25 завоевал бронзовые медали Суперлиги. Также он тренировал московское «Динамо». Под его руководством команда выиграла золото чемпионата и дважды победила в Кубке России. Господин Ушаков занимал пост главного тренера краснодарского «Динамо». Волейболистки клуба дважды становились обладательницами Кубка России и Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Таисия Орлова