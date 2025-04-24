В Забайкалье переброшены пожарные из других регионов для тушения леса

МЧС России перебросило в Забайкалье аэромобильные группировки из Хабаровска и Красноярска. В составе каждой по 50 пожарных. Кроме того, в регион прибыли два самолета Ил-76 МЧС России. По состоянию на вечер 23 апреля в регионе на тушении лесных пожаров было задействовано около 1,4 тыс. человек и 123 единицы техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

По информации ФБУ «Авиалесоохрана» на сегодня, 24 апреля, в Забайкалье зафиксировано 36 пожаров на площади около 210,8 тыс. га, а также 2 пожара на землях Минобороны площадью около 9 тыс. га. При этом на территории всех остальных регионов России зарегистрировано девять пожаров на площади менее 2 тыс. га.

Ранее, 23 апреля, в Забайкальском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Режим ЧС регионального уровня действовал с 7 апреля.

Об угрожающих масштабах ландшафтных пожаров на юге Сибири — в материале «Ъ-Сибирь» «Ночь в огнях».

Влад Никифоров, Иркутск