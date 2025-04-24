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Липецкая «Энергия» по итогам 2024 года нарастила выручку почти вдвое

По итогам 2024 года липецкое ПАО «Энергия», подконтрольное семье спикера липецкого облсовета Владимира Серикова, получило выручку в 17 млрд руб. против 9,3 млрд руб. годом ранее. Это следует из бухгалтерской отчетности компании. Чистая прибыль «Энергии» осталась на прежнем уровне — 1,8 млрд руб.

Себестоимость продаж компании выросла с 6,6 до 12,2 млрд руб., прибыль от продаж — с 1,8 до 3,3 млрд руб.

Предприятие было основано в 1941 году. По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в октябре 1992 года. Основной вид деятельности — производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей. Уставный капитал — 125 тыс. руб. По собственным данным, ПАО «Энергия» имеет более 120 заказчиков ВП ГОЗ, освоило выпуск около 1 тыс. единиц продукции 21 электрохимической системы. По данным на второй квартал 2022 года, 25,5% компании принадлежало Галине Архипенко, 22,99% — Владимиру Серикову, 20% — Юлии (Владимировне) Сериковой, 13,91% — Владимиру Архипенко, 8,91% — Ирине (Владимировне) Архипенко. Более актуальные данные не раскрываются. Генеральный директор — Андрей Низкоус.

В марте Алексей Низкоус сообщал, что в 2024 году компании удалось выполнить все запланированные контрольные показатели по производству, денежной выручке и отгрузке продукции. Выпуск товарной продукции увеличился в 1,7 раза — как в рамках гособоронзаказа, так и по гражданским контрактам. Инвестиции в основной капитал по итогам прошлого года составили 988 млн руб. В частности, был открыт новый участок площадью 1,5 тыс. кв. м по производству тяговых батарей для складской и погрузочно-подъемной, клининговой техники, системы накопления электрической энергии и батарей для электромобилей. Мощность производства в денежном эквиваленте — около 4 млрд руб.

В конце марта совет директоров ПАО рекомендовал общему собранию акционеров по результатам 2024 года выплатить 650,3 млн руб. дивидендов.

Мария Старикова

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