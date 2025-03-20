Акционеры липецкой «Энергии» могут получить 650 млн дивидендов

Совет директоров (СД) липецкого ПАО «Энергия», подконтрольного семье спикера облсовета Владимира Серикова, рекомендовал общему собранию акционеров по результатам 2024 года выплатить 650,3 млн руб. дивидендов. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Общему собранию акционеров СД рекомендовал составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, до 31 марта. Планируется выплатить по 5,2 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию.

СД также рекомендовал общему собранию акционеров направить на инвестпроекты, капстроительство, приобретение оборудования и социальные нужды прибыль за прошлый год в размере 1,8 млрд руб. Большую часть (870 млн руб.) рекомендуется направить на приобретение технологического оборудования для выполнения государственного оборонного заказа, 200 млн руб. — на финансирование инвестпроектов и капстроительство, 50 млн руб. — на финансирование расходов на социальные нужды коллектива, оставшаяся часть нераспределенной прибыли останется в распоряжении ПАО «Энергия».

Годовое собрание акционеров намечено на 24 апреля.

Предприятие было основано в 1941 году. По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» было зарегистрировано в Ельце Липецкой области в октябре 1992 года. Основной вид деятельности — производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей. Уставный капитал — 125 тыс. руб. По собственным данным, ПАО «Энергия» имеет более 120 заказчиков ВП ГОЗ, освоило выпуск около 1 тыс. единиц продукции 21 электрохимической системы. По данным на второй квартал 2022 года, 25,5% компании принадлежит Галине Архипенко, 22,99% — Владимиру Серикову, 20% — Юлии (Владимировне) Сериковой, 13,91% — Владимиру Архипенко, 8,91% — Ирине (Владимировне) Архипенко. Более актуальные данные не раскрываются. Генеральный директор — Андрей Низкоус.

В прошлом году ПАО увеличило чистую прибыль на 16,9%: с 1 млрд руб. в 2023-м году до 1,2 млрд в 2024-м и направило на выплату дивидендов 500,2 млн руб.

Ульяна Ларионова