Назад в будущее: в Екатеринбурге можно купить квартиру с платежом, как 5 лет назад

Федеральный девелопер и обладатель Золотого знака «Надежный застройщик России» компания PROGRESS объявила специальные условия на покупку квартиры в ЖК Amundsen – проекта, созданного по принципам премиальных отелей:



семейная ипотека ПСК 6,302–24,633% по ставке 3,5% на весь срок кредитования;

ежемесячный платеж от 18 923 рублей в месяц: расчет указан за квартиру-студию 23,12 м2, предложение со ставкой 3,5% также действует на квартиры большей площади с индивидуальным расчетом платежа.

Фото: пресс-служба компании ГК «Прогресс»

Узнать подробности и выбрать планировку можно в офисе продаж:

через заявку на сайте https://am-ekb.ru/, кнопка «Заказать звонок»

по номеру телефона +7 (343) 343- 33- 33

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Застройщик: ООО СЗ «Прогресс-Строй», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф . Финансовые услуги оказывает ПАО Сбербанк. Предложение действует до 31.05.2025 года, изучите все условия кредита (займа) на https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project Оценивайте свои финансовые риски и возможности.

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