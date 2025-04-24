С 1 мая 2025 года импортные автомобили в России могут подорожать на 20—25%. Это связано с введением новой методики расчета утилизационного сбора для машин из стран ЕАЭС. К сбору добавится разница между местными пошлинами в странах ЕАЭС и российскими ставками. Будут учтены и недостача по акцизам, и НДС. Особенно сильно изменения затронут премиальные марки, ввозимые по параллельному импорту. Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов пояснил «Ъ-Кубань», как нововведения отразятся на автомобильном рынке Краснодарского края.

Максим Агаджанов

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«Кубань входит в топ-5 регионов России по уровню продаж новых автомобилей. Например, по итогам первого квартала спрос на них в регионе вырос почти на 20%. Этот показатель отличается от итогов реализации авто по всей России, где уровень продаж снизился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответственно, новый подход к расчету утилизационного сбора минимально отразится на уровне реализации новых авто на Кубани. Особенно, с учетом того, что новая схема расчета затронет, в основном, автомобили премиум-сегмента, ввозимые по параллельному импорту, целевая аудитория которых готова переплачивать за подобные модели.

В Краснодарском крае автомобили премиум-сегмента пользуются популярностью. Например, по итогам января 2025 года наиболее востребованной маркой с пробегом в регионе стала BMW. В список лидеров также вошли модели Mercedes-Benz. Седаны BMW 330e, кроссоверы Х3 30e и Х5 45e, седан Audi A6 50 TFSI e, паркетники Mercedes GLC 300de, Buick Encore и некоторые другие представители премиум-сегмента не вошли в список Минпромторга, по которому будет происходить новый расчет утилизационного сбора. Соответственно, объемы продаж этих авто — новых и с пробегом — в крае снизиться не должны.

Автомобили, ввозимые в Россию посредством параллельного импорта, преимущественно поставляются из Китая, Южной Кореи, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов. Дополнительно важную роль играют страны-транзитеры, среди которых выделяются Белоруссия, Грузия, Казахстан и Кыргызстан. Часть авто — 5% и 4% — поставляются с территории Киргизии и Белоруссии, более 80% — из Китая.

С территории Белоруссии активнее всего завозятся автомобили брендов Toyota, Hyundai, Kia, BMW и Mercedes-Benz, как новые, так и с пробегом. Если говорить о конкретных моделях, то наиболее популярны в России в целом, и в Краснодарском крае в частности — Hyundai Tucson и Santa Fe, Kia Sportage, Toyota Camry и Land Cruiser. Например, по итогам прошлого года в регионе лидерами сегмента автомобилей с пробегом стали Hyundai (13% от продаж на вторичном рынке), Kia (11,4% рынка)».