Песков: «Газпром» готов обсуждать контракт с будущим владельцем украинской сети

«Газпром» (MOEX: GAZP) пойдет на переговоры с новым владельцем сети, связывающей РФ с Европой, если США возьмут над ней контроль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в этом вопросе отсутствует какой-либо политический аспект.

«Если новый владелец согласится подписать контракт с "Газпромом", то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. "Газпром" наверняка будет это обсуждать»,— рассказал господин Песков в интервью французскому журналу Le Point. По его словам, Россия готова вести диалог о поставках газа и знает, что в Европе есть страны, готовые его покупать.

По данным агентства Reuters, США добавили в проект соглашения с Украиной по редкоземам пункт про контроль над сетью «Газпрома», обеспечивающей поставки российского сырья в Европу. Один из источников агентства подчеркнул, что атмосфера на переговорах в момент представления новой редакции сделки была напряженной. Однако точная реакция Украины не приводится.

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора с «Нафтогазом». Россия поставляет сырье в Румынию, Грецию, Сербию и Венгрию через «Турецкий поток» и «Балканский поток». Его объем составляет до 15 млрд куб. м в год.