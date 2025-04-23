«Необходимо избегать домыслов и предоставлять только подтвержденные факты»

Конституционный суд России рассмотрел жалобу Сергея Маркова, который систематически отправлял властям жалобы и был осужден за клевету. КС пришел к выводу, что обращение гражданина в госорганы путем постоянного направления информации, которую надо тщательно проверять, может свидетельствовать о намерении жалующегося причинить вред лицу, о противоправных действиях которого тот пишет. Юрист Мария Верховская считает, что квалификация указанных действий как клеветы может негативно отразиться на добросовестных заявителях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Эта практика не является новой. В 2019 году она уже выступала предметом оценки Конституционного суда. Поводом послужил обвинительный приговор, вынесенный в отношении гражданина, который жаловался на соседа в связи с якобы незаконно организованной химчисткой. Исход дела аналогичный — жалобщика признали клеветником.

Такая позиция является дискуссионной. С одной стороны, гражданин реализует свое конституционное право на обращение в госорганы. С другой стороны, необоснованные и надуманные обращения в действительности являются злоупотреблением правом и могут нарушить интересы тех, против кого направлены такие жалобы. В частности, потерпевшие от действий “серийных жалобщиков” вынуждены систематически давать объяснения, доказывать отсутствие своей вины.

Вместе с тем подобная практика квалификации указанных действий в качестве клеветы может негативно отразиться на добросовестных заявителях. Нередко граждане получают отписки от чиновников в ответ на свои обращения. Для того, чтобы добиться защиты своих прав, заявители вынуждены неоднократно обращаться в госорганы, обжаловать необоснованные действия или бездействие должностных лиц, добиваться проверок. Процедура может длиться не один год, при этом, по формальным основаниям, не всегда приводит к положительному для заявителя результату.

Соответственно, если госорганом при рассмотрении жалобы не проведена проверка доводов надлежащим образом, в связи с чем отсутствуют доказательства в пользу обратившегося, остается риск привлечения гражданина к ответственности за клевету.

Учитывая такую позицию судов, к оценке жалоб на предмет наличия или отсутствия признаков клеветы следует подходить дифференцированно. При обращении в госорганы необходимо избегать домыслов и предоставлять только подтвержденные факты».