«Все происходящее в мире сотрудники воспринимают как реакцию на собственные публикации»

«Коммерсантъ-Daily»

5 января. Извинился и ушел

С 1993 года в «Коммерсанте» установилась традиция уходить всей редакцией на новогодние каникулы. Традиция была нарушена лишь раз: 31 декабря 1999 года подал в отставку Борис Ельцин. Поэтому сотрудникам «Ъ», не успевшим отъехать от Москвы дальше чем на 200 км, пришлось срочно возвращаться на работу, чтобы выпустить спецномер.

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Они тешили себя мыслью, что президентское «Простите меня!» относилось лично к каждому из них и что Ельцин просил прощения не за девять лет правления, а именно что за несвоевременную отставку.

Там стол стоит

В отличие от первого российского президента основатель «Коммерсанта» Владимир Яковлев отходил от дел постепенно и совсем не торжественно. И уж конечно ни перед кем не извинялся. С 1997 года он все реже и реже появлялся в своем нечеловеческих размеров кабинете на четвертом этаже. Когда-то, в докоммерсантовские времена, это был обычный школьный чердак. Кабинетом он стал благодаря огромному овальному столу, установленному на максимальном удалении от входа.

У всякого, кто переступал порог кабинета и видел это невероятное блюдо для рыбы, невольно возникало чувство, что его сейчас подадут Яковлеву.

Порой человеку отказывали ноги, и он, как сваренный судак, застывал, не в силах двинуться дальше.

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В конце 1997-го, когда все поняли, что в «Коммерсанте» Яковлеву больше не интересно, произошла десакрализация кабинета: он стал местом проведения редакционных летучек (на фото). А рыбный стол уже ни у кого не вызывает ужаса.

Январь. Журнал «Молоток»

C 2000 года издательский дом «Коммерсантъ» начал выпуск еженедельника «Молоток» — молодежного журнала, провозгласившего, что будет разговаривать с читателем на его языке.

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Сотрудники «Ъ» старше 14 лет пытались читать журнал, но понять ничего не могли, хотя буквы были знакомые. За открытое обсуждение эротических тем издание неоднократно пытались закрыть депутаты Госдумы и Генпрокуратура, однако закрыл его в декабре 2008 года только глобальный экономический кризис. Бессменным руководителем журнала был Федор Павлов-Андреевич.

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Федор Павлов-Андреевич окончил Датский институт журналистики в Орхусе и журфак МГУ. С 13 лет работал на телевидении. С 1990 года в ИД «Коммерсантъ» — курьер, корреспондент, рерайтер. С 1994 года — спецкор журнала «Домовой». После закрытия «Молотка» занялся театральными проектами.

журнал «Власть»

Февраль. Нехорошая обложка

За месяц до президентских выборов, исход которых был всем очевиден, «Власть» попыталась спрогнозировать состав будущего российского правительства. Эта тема была вынесена на обложку.

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Слова «Новый кабинет Путина» в сочетании с фото, сделанным Дмитрием Азаровым, произвели на Кремль неожиданно сильное впечатление. В редакцию последовал возмущенный звонок. Выяснилось, что фото охранника, пусть даже и со спины, подрывает режим безопасности и. о. президента. Подрывник Азаров был отлучен от Кремля на три недели.

«Коммерсантъ-Daily»

10 марта. «От первого лица»

10 марта 2000 года в «Коммерсанте» были опубликованы отрывки из книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», написанной специальными корреспондентами «Ъ» Натальей Геворкян и Андреем Колесниковым, а также заместителем начальника департамента правительственной информации, бывшим обозревателем «Ъ» Натальей Тимаковой. Правда, до читателей книга дошла не сразу.

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Центризбирком усмотрел в ней признаки предвыборной агитации и предложил оплатить ее распространение из избирательного фонда кандидата в президенты Путина. Издателей такой вариант не устроил, поэтому в широкую продажу книга поступила уже после выборов.

Выход книги благотворно сказался и на карьере героя, и на карьере авторов.

Наталья Тимакова перешла на работу в управление пресс-службы президента, в 2002 году его возглавила, а в 2008-м стала пресс-секретарем нового президента Дмитрия Медведева. Наталья Геворкян получила возможность сравнивать путинские реалии с европейскими в парижском корпункте «Ъ». А Андрей Колесников после небольшого перерыва вернулся в Кремль в качестве журналиста кремлевского пула и написал о Путине еще несколько книг — уже от своего лица.

Медведев. Впервые в «Коммерсанте»

Первая фотография Дмитрия Медведева появилась в «Ъ» в конце марта 2000 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Она была сделана на пресс-конференции в ночь после президентских выборов, на которой руководитель предвыборного штаба Владимира Путина, судя по расположению микрофонов, выступал в роли невеликого немого.

А первое упоминание Медведева относится еще к 1999 году: 1 декабря газета назвала его одним из кандидатов на пост главы Федеральной комиссии по ценным бумагам. Перед самыми выборами имя Медведева промелькнуло также в книге «От первого лица»: Во время работы с Собчаком мне там, в аппарате мэрии, нужны были люди. Я пришел за помощью к юрфаковцам, и они мне предложили Диму. И далее: Работа, которой занимается Волошин, довольно тонкая. Мы с ним вместе обсуждали, кого можно было бы поставить на его место, говорили про Диму Медведева. Волошин сам сказал: «Пусть замом Дима поработает, потом, может быть, вырастет и будет вариант на мою замену».

А спустя шесть лет слова Волошина подхватил и сам Путин. Он назначил Медведева первым вице-премьером и тем самым начал операцию «Преемник».

Март. Газета «Свежий номер»

30 марта 2000 года вышел первый номер еженедельника «Свежий номер».

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Издание ставило перед собой цель информировать и развлекать самую широкую аудиторию, выбирая все «сочное, интересное, полезное» из огромного потока новостей. Тематика варьировала от телевидения, новостей экономики и политики, здоровья, семьи и вплоть до спорта и эротики. Печатались кроссворды, гороскопы, анекдоты. Попытка освоить «желтую» нишу продолжалась 20 месяцев. Последний номер вышел 26 декабря 2001 года. Газету редактировал Виктор Туршатов.

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Виктор Туршатов окончил факультет журналистики МГУ. После закрытия «Свежего номера» ушел из «Ъ», работал в консалтинговой компании «Никколо М».

журнал «Власть»

2 мая. Деление на округа

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В начале мая 2000 года корреспондент отдела политики Ирина Нагорных предупредила о грядущих изменениях в государственном устройстве России: ограничении полномочий губернаторов и их изгнании из Совета федерации, введении 10–15 федеральных округов во главе с президентскими представителями. В Кремле эту информацию, естественно, категорически опровергли.

Через десять дней Владимир Путин учредил семь федеральных округов и назначил в них своих представителей, в числе которых оказались пять генералов. А еще через четыре дня он внес в Госдуму пакет законопроектов о новом порядке формирования Совета федерации и о предоставлении президенту права отстранять губернаторов и распускать региональные парламенты за нарушение ими федеральных законов.

9 мая. Редакция №6

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Вскоре после президентских выборов-2000 в распоряжение «Власти» попал стостраничный документ под названием «Редакция №6», представлявший собой программу реформирования администрации президента РФ.

Главную политическую цель новой администрации авторы сформулировали следующим образом: Кремль должен «реально управлять» политическими процессами в РФ и странах ближнего зарубежья, действуя «в том числе с прямым использованием возможностей спецслужб».

А среди методов решения этой задачи в «закрытой» части программы были названы, например, «содействие или воспрепятствование прохождению каждого конкретного избирательного объединения в Госдуму РФ в зависимости от лояльности к президенту», «противодействие всему спектру оппозиционно настроенных президенту сил в РФ» и «взятие под контроль различных СМИ» путем доведения до финансового кризиса, отзыва лицензий и создания прочих условий, «при которых деятельность каждого конкретного оппозиционного СМИ становилась бы управляемой или невозможной».

В Кремле документ назвали «липой». Спустя почти десять лет можно констатировать, что «липа» чудесным образом совпала с действительностью.

Дорогая редакция

Есть документы, за которыми журналисты охотятся, а когда достанут, скромно пишут: в распоряжении редакции оказался текст... Но есть документы и совершенно иного рода: они сами приходят в редакцию и называются письмами. В журнале «Власть» поступающие письма не только читают, но и публикуют. Правда, не все. Читатели журнала так и не увидели выведенное аккуратным ученическим почерком десятистраничное послание, начинавшееся словами: Солнце — это спутник США.

Не была напечатана и правительственная телеграмма, направленная главному редактору «Власти» спикером Совета федерации Сергеем Мироновым.

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Но самое лучшее письмо всех времен и народов все же было опубликовано. Это письмо от посла Республики Конго в России.

В №44... Вы опубликовали... в рубрике «Диктаторы»... фамилии пяти глав государств, трое из них из Африки, которых Вы представили как бывших диктаторов, возвращающихся к власти. Вы выбрали для фигурирования в этом списке его превосходительство господина Дени САССУ НГЕССО, президента Республики Конго, которого Вы охарактеризовали как «вечного путчиста»... В заключение Вы утверждаете также, что, несмотря на помощь СССР, Конго остается одной из беднейших стран Африки. О чем Вы говорите? Какие у вас источники информации? Вы глубоко ошибаетесь по всем направлениям.

Ваш источник информации, о котором мы догадываемся и который недалеко ушел от некоторых демонических сил Конго, варварским образом опустошивших и разграбивших страну перед своим бегством и ссылкой, полностью ввел Вас в заблуждение. Впрочем, знаете ли Вы политическую историю Конго? Знаете ли Вы, где находится эта чудесная страна?.. Вы, наверное, готовы расположить Конго в Азии или Океании? Можете ли Вы его показать на карте Африки? Знаете ли Вы конголезских политических деятелей и, в частности, президента Дени САССУ НГЕССО, о котором Вы говорите с таким презрением? Знаете ли Вы, что именно благодаря этому человеку и его возвращению на высший пост вновь нормализовались отношения между Конго и Россией, тогда как его предшественник, ваш вдохновитель Паскаль ЛИССУБА, приложил все усилия, чтобы их разорвать?

...А знаете ли Вы, какие страны являются самыми бедными в Африке? Поищите информацию. В их списках Конго Вы не обнаружите. Оставьте, дорогой господин, Ваши досужие вымыслы и безрассудные речи... Несколько месяцев назад в Браззавиле, столице Конго, состоялся Всенародный национальный форум за мир, объединивший всех сынов страны, включая старых товарищей и соратников ваших вдохновителей, которые пожали протянутую им президентом Дени САССУ НГЕССО руку... Мы знаем, что это не нравится Вашим вдохновителям. Но будем ли мы отвлекаться на лай собаки, в то время как перед нами стоит задача перестроить всю страну? В будущем... постарайтесь быть осторожными при получении ложной информации из уст злобных людишек, находящихся на содержании их хозяев-вдохновителей, скрывающихся под анонимностью. ...Мы не поддаемся на обман. До свидания. Долой гнев — за примирение! Я закончил.

11 июля. Разноудаление вместо равноудаления

Термин «равноудаление от власти» в применении к олигархам впервые прозвучал из уст Владимира Путина еще в феврале 2000 года.

Однако в июле того же года обозреватель Константин Смирнов обнаружил, что на самом деле отношения президента с крупными предпринимателями правильнее представить в виде «путиноцентрической» системы, где олигархи вращаются вокруг Кремля на разноудаленных орбитах (см. рисунок, на котором представлено тогдашнее состояние системы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ходорковский объявлен иноагентом

Фото: Коммерсантъ Михаил Ходорковский объявлен иноагентом

Фото: Коммерсантъ

Эта теория подтвердилась уже в день выхода журнала, когда налоговая полиция сообщила о возбуждении уголовного дела против Вагита Алекперова, находившегося на предпоследней от центра орбите. В дальнейшем олигархи с разным успехом меняли свои орбиты, но разноудаленная система сохранилась.

газета «Коммерсантъ»

12 июля. Пришли за...

12 июля на первой полосе «Коммерсанта» впервые появился заголовок «Пришли за…». Дебютантом новой рубрики стал Вагит Алекперов, против которого налоговая полиция возбудила уголовное дело за «укрытие от налогообложения крупных средств».

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В последующие три года под аналогичными заголовками побывали Владимир Каданников, Анатолий Чубайс, Борис Березовский, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Виктор Геращенко, Николай Аксененко, Владимир Гусинский, Василий Шахновский, а также компании ЮКОС и «Сибнефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

журнал «Власть»

29 августа. Встреча с родными

В конце августа «Власть» опубликовала стенограмму прошедшей 22 августа в Видяево встречи Владимира Путина с родственниками членов экипажа погибшей подлодки «Курск». Журналистов на встречу не допускали, самим родственникам не разрешали пользоваться диктофонами, а телеканалам пришлось ограничиться полутораминутной съемкой, сделанной личным оператором президента.

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Тем не менее журналистам «Ъ» Андрею Колесникову и Николаю Моржину удалось проникнуть на встречу и в нарушение всех запретов сделать диктофонную запись. Из-за низкого качества звука расшифровать ее было почти невозможно, но всего за двое суток непрерывной работы Вероника Куцылло (объявлена иноагентом), заместитель главного редактора журнала, смогла это сделать.

Монополия на садизм

«Уважаемый главный редактор! До каких пор будет продолжаться этот садизм на страницах солидного журнала? За какие заслуги художник Шелютто монополизировал право издеваться над подписчиками?»

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Такими словами начиналось одно из читательских писем в журнал «Власть». Андрей Шелютто начал рисовать для «Власти» в 2000 году. Его полные мрачноватого юмора иллюстрации уже девять лет еженедельно открывают в журнале главную тему номера. Андрей не садист. Просто его картинки требуют от читателя некоторой работы мозга. И пока это так, его монополия во «Власти» остается, как говорил Максим Соколов, непокобелимой.

Сентябрь. Газета «Клиент»

25 сентября 2000 года вышел первый номер 32-страничного еженедельника «Клиент» — «газеты для тех, кто делает покупки». Этот проект, ориентированный на самые широкие круги потребителей, задумывался с поистине «недайбоговским» размахом.

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Тираж «Клиента» достигал двух миллионов, и распространялся он абсолютно бесплатно. Главным редактором был Игорь Тросников. Будучи бесплатным, «Клиент» тем не менее не был рекламным изданием, и это поначалу сбивало с толку как читателей, так и рекламодателей. «Клиент» обстоятельно и беспристрастно описывал потребительские свойства товаров, давал читателям советы юридического характера. Просуществовала газета всего полтора года: в начале 2002-го руководство издательского дома ее закрыло.

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Игорь Тросников окончил географический факультет МГУ. В «Ъ» работал с октября 1992 года, специализировался на фондовых рынках и биржевом секторе. В 1997–1999 годах руководил отделом финансовой информации газеты. С 1999 года заместитель руководителя блока деловой информации объединенной редакции.

После закрытия «Клиента» возглавил отдел потребительского рынка. С 2005 года в должности заместителя главного редактора, руководителя блока деловой информации занимался запуском газеты «Коммерсантъ-Украина». С сентября 2006 года по сентябрь 2008-го заместитель главного редактора газеты «Коммерсантъ», руководитель делового блока. Потом взял и ушел из «Ъ».

журнал «Власть»

Октябрь. Мания влиятельности

Журнал «Власть» много лет страдает манией влиятельности. Все происходящее в мире сотрудники журнала воспринимают как реакцию на собственные публикации. Это может выглядеть комичным, но основания для подобных суеверий у них есть, и вполне серьезные.

В октябре 2000 года в рубрике «Архив» был напечатан материал о жизни и финансовой деятельности большого друга СССР и главы Компартии США Гэса Холла (на фото).

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В тот день, когда вышел номер и читатели узнали, как ЦК КПСС принял решение «удовлетворить просьбу... т. Гэса Холла и... преподнести в дар КП США жеребца-производителя арабской породы», информагентства принесли горькую весть: товарищ Холл скончался в своем родном Огайо. Быстро же наш журнал дошел до Огайо, решила редакция.

24 марта 2003 года «Власть» задала «Вопрос недели»: что Владимир Путин делает не так? Среди отвечавших оказался Владимир Бруев, который в журнале был представлен как гендиректор Михайловского ГОКа. Через несколько дней после выхода номера в редакцию позвонил человек от Бруева. Он в ужасе сообщил, что должность указана неправильно (гендиректор вместо и. о. гендиректора) и что у Бруева из-за этого возникли серьезные неприятности с акционерами ГОКа. В их глазах все выглядело так, будто он вероломно решил засветиться в прессе как генеральный. Звонивший умолял напечатать опровержение.

2 апреля, когда текст опровержения уже был поставлен в очередной номер, в редакцию опять позвонил тот человек. Он умолял срочно снять опровержение, поскольку только что Владимира Бруева назначили гендиректором. Прочли журнал и поправили должность, решила редакция.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Анна Наринская (объявлена иноагентом): Существует мнение, довольно даже устоявшееся, что литературная критика в нашей стране практически ни на что не влияет. Что на тиражи влияют отнюдь не хвалебные или ругательные статьи, а маркетинговые усилия публикаторов и книжных магазинов, а, скажем, жанровая палитра отечественной словесности полностью зависит от издательских представлений о том, что нынче лучше продается. Что к самому главному — к распределению денежных потоков — критика отношения не имеет. Хотя бывает, конечно, и по-другому.

К примеру, одна моя рецензия, как выяснилось, перенаправила один денежный поток, то есть оказалась в каком-то смысле очень влиятельной. Пару лет назад я написала для «Власти» статью о воспоминаниях некоего отечественного антрепренера с весьма сомнительной репутацией. Написала я, что вот, мол, автор, продающий себя как циничного и скандального, на самом деле трусит и ничего подлинно острого не сообщает, а наоборот, сообщает, что много думает о душе и о вечном, как, кстати, и его клиенты. И что мне жалко денег, на эти откровения потраченных.

Объект моей критики позвонил в день выхода рецензии. Сказал, что от материала в восторге и что он незамедлительно примет меры. После некоторых колебаний я все же задала осторожный вопрос: какие же тут могут быть меры? «Ну как же? — ответил автор мемуаров.— Следующую мою книгу будет писать другой человек».

Ноябрь. «Коммерсантъ-Weekend»

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5 ноября 2000 года появился первый номер «Коммерсантъ-Weekend», еженедельного приложения к газете. С февраля 2007 года выходит как самостоятельный журнал, но по-прежнему ежеуикендно. Пишет о кино, книгах, музыке, театре, моде, дизайне и еде. Главный редактор — Елена Нусинова.

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Елена Нусинова окончила Московский государственный институт культуры. С 1989 года руководила отделом в кооперативе «Факт». С 1990 года возглавляла отдел иностранной прессы еженедельника «Коммерсантъ». С 1992 года — руководитель корпуса рерайтеров «Коммерсанта-Daily», затем выпускающий редактор субботнего номера газеты. С 1997 года — ответственный секретарь издательского дома.

С 2000-го возглавляет также «Коммерсантъ-Weekend», с 2006-го — «Коммерсантъ-Каталог», а с 2009-го — еще и Citizen K.

Календарь

Так сложилось, что в «Коммерсанте» принято работать не поднимая головы. Или поднимая очень редко. Петр Холобаев, прошедший в «Коммерсанте» 20-летний путь от рядового переводчика инопрессы до начальника всего русского языка, выразил эту традицию художественными средствами. Он создал календарь, на который удобно взглянуть раз в год, не чаще.

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Вот уже десять лет как он висит в кабинете выпускающих редакторов, ведь именно они должны знать время точнее всех, чтобы не задержать выход газеты.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Александр Кабаков: В «Коммерсантъ» я пришел 15 сентября 1997 года, мне предстояло работать в создававшейся тогда с большим размахом (но вскоре совершенно увядшей) группе спецкоров. Пришел я на встречу с генеральным директором по своей дурацкой привычке минута в минуту — в десять утра. Пропуск был заказан, надо признать, но никакого генерального директора, как и других действующих сотрудников издательского дома, я ни на одном из пяти этажей не обнаружил.

То есть они были, но именно не действовавшие, а спящие. Они спали на разных предметах меблировки — коротких диванчиках, составленных креслах и стульях — и даже просто на затянутом несвежим ковролином полу. Они спали крепким и, видимо, привычным сном. Некоторые храпели, но негромко, как подобает в служебном помещении, некоторые беспокойно и раздраженно ворочались, вид иных пугал — казалось, что они не во сне, а в долгом обмороке… Рядом со спящими мужского пола стояла обувь, и я отметил, что носки были в основном свежие. Девушки спали не разувшись. Всего спящих я насчитал человек семь.

Постепенно начали появляться бодрствующие. Один из них объяснил мне, что спят работавшие накануне допоздна и намеревающиеся сегодня начать работать пораньше, не теряя времени на дорогу… И мне показалось, что я понял, почему «Коммерсантъ» стал лучшим изданием своего времени.

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Михаил Новиков работал в отделе культуры «Ъ» с 1996 года и формально числился литературным критиком. По большей части он и впрямь писал про новые книги, литературные премии и юбилеи классиков. Но это были больше чем рецензии: по сути дела Михаил Новиков в каждом своем тексте писал рецензию не только на описываемый предмет, но и на жизнь вообще.

Начальство это заметило и этим воспользовалось: литературный критик стал писать еще и еженедельные политические колонки (рецензии на политическую жизнь). Ему, литературному критику, поручали общаться и с Миллой Йовович, и с Джорджем Соросом. А вот что он делал с удовольствием и без всяких поручений — это рецензии на гонки «Формулы-1». Отдел спорта, весьма ревниво оберегающий свою тематику от посторонних, с готовностью доверял ему это.

Миша не только писал о гонках, он и сам гонял почти профессионально. Он вылетел с трассы и разбился насмерть в ноябре 2000 года. Ему было 42 года.

«Коммерсантъ-Правда»

8 декабря. Триумф правдоподобия

Влиятельность «Ъ» особенно ярко проявилась в те непростые для страны дни, когда она стояла на пороге принятия нового государственного гимна. Все с нетерпением ждали 8 декабря. В этот день Государственная дума должна была окончательно восстановить в правах несправедливо забытую почти на десятилетие музыку А. В. Александрова.

Телеканал «Настоящее время» объявлен иноагентом

Газета просто не могла не обозначить свою гражданскую позицию по этому важнейшему вопросу. Группа ведущих журналистов «Ъ» — Д. Б. Азаров (фото), Л. Э. Ганкин, А. А. Кабаков, Д. А. Камышев, С. В. Минаев, С. В. Строкань, С. П. Тюнин (рисунок) — подготовила к торжественному дню специальную полосу. Для большей убедительности она была исполнена в классических традициях советской печати.

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Результат не замедлил сказаться: депутаты, ознакомившись со свежим номером «Коммерсантъ-Правды», сплотились в единое целое и приняли судьбоносное решение.