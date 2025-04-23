Производитель сельхозтехники «Хорш Русь» снизил прибыль в 2024 году

Российское подразделение немецкой компании HORSCH ООО «Хорш русь» из Липецкой области отчиталось о своих финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль, полученная в прошлом году, — 854 млн вместо 959 млн руб. Это меньше прошлогоднего показателя на 11%, следует из данных ЕГРЮЛ.

Выручка компании составила 9,3 млрд руб., что на 1,2 млрд руб. больше, чем в 2023 году.

Себестоимость продаж возросла с 6,4 до 7,2 млрд руб. Прибыль от продаж компании на конец 2024 года — 2 млрд руб. вместо полученных ранее 1,7 млрд. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 4 млрд руб. (+67%), дебиторская — 389 млн руб. (-28%).

По данным Rusprofile, ООО «Хорш русь» зарегистрировано в Липецкой области для производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в 2010 году. Уставный капитал — 8,6 млн руб. Совладельцы общества — немецкая компания «Хорш холдинг се» (90,5% долей) и Петр Быков (9,5%). Гендиректор — Виктория Малкина.

Анна Швечикова