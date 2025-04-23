Кассация в неявочном порядке

Седьмой кассационный суд начнет 27 мая рассмотрение жалобы защитника бывшего главы Горнозаводского округа Александра Афанасьева на приговор, которым он приговорен к трем годам лишения свободы за превышение долж­ностных полномочий. Как установили первая и апелляционная инстанции, господин Афанасьев незаконно передал доли в ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» физлицам, которые установили себе повышенную зарплату. В итоге муниципалитету был нанесен ущерб. Сам бывший мэр с обвинением не согласился и безуспешно пытался обжаловать приговор в апелляции. Как утверждают сразу несколько источников, после вступления решения в законную силу Александр Афанасьев заключил контракт с мин­обороны и отправился на фронт. Вскоре он пропал без вести, впрочем, подтверждающих документов никто из собеседников не видел.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Афанасьев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Афанасьев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Жалоба на приговор Чусовского городского суда в отношении Александра Афанасьева была зарегистрирована 1 апреля текущего года. Как следует из картотеки дел, ее направил защитник осужденного адвокат Алексей Березин. В июне 2024 года Чусовской суд установил, что гос­подин Афанасьев в 2021 году, являясь главой округа и не имея соответствующих полномочий, передал доли участия в муниципальном ООО «Горнозаводский комбинат благо­устройства» физическим лицам, занимавшим на тот момент руководящие должности в организации. Они получили преимущественное право голоса и возможность влиять на принимаемые в обществе решения. В декабре 2021 года по результатам общего собрания участников им также была установлена повышенная зарплата в 500 и 550 тыс. руб. в месяц и назначены разовые миллионные премии. Суд приговорил экс-главу муниципалитета к трем годам колонии общего режима.

Александр Афанасьев впервые был избран на должность главы Горнозаводского района в 2011 году. В начале 2016-го он покинул долж­ность, после того как был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Экс-глава не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Пермском краевом суде, который переквалифицировал действия бывшего чиновника на ст. 293 УК РФ (халатность) и освободил его от наказания в связи с применением акта амнистии. Акт амнистии позволил Александру Афанасьеву вернуться на должность главы, за его избрание проголосовали все депутаты местной думы. В 2018 году господин Афанасьев стал главой Горнозаводского городского округа, а в декабре 2021 года сложил полномочия по собственному желанию.

С новым приговором Александр Афанасьев не согласился и настаивал на своей полной невиновности. В апелляционной жалобе он указывал, что в силу своих полномочий имел право совершать подобные действия. При этом, будучи главой, он не мог контролировать размер зарплаты трудоустроенным в ООО акционерам, поскольку не являлся их работодателем. Кроме того, директор, а затем и акционер комбината благоустройства предоставил компании заем на 10 млн руб. На тот момент финансовое положение компании было сложным, она оказалась под угрозой банкротства, а новые участники должны были обеспечить выигрыш обществом конкурса на проведение работ на сумму 600 млн руб.

В итоге апелляция указала, что между введенным в состав участников общества лицом и господином Афанасьевым были дружеские отношения. При этом доли в обществе были переданы через схему незначительного увеличения уставного капитала, фактически их стоимость составляла 5,6 млн руб., а новые участники внесли лишь по 10 тыс. руб. Повышение им зарплаты с учетом финансовых проблем общества суд счел не соответствующим интересам как компании, так и муниципалитета.

В декабре прошлого года Александр Афанасьев заключил контракт с министерством обороны и отправился на фронт. Сразу несколько источников (в том числе и близких к господину Афанасьеву) рассказали «Ъ-Прикамье», что спус­тя непродолжительное время он пропал без вести. «Это произошло 5 или 6 января 2025 года,— утверждает один из них.— Скорее всего, Александра Николаевича уже может не быть в живых». В то же время никто из собеседников официальных документов о его статусе не видел. Источники говорят, что до заключения контракта господин Афанасьев уполномочил своего защитника представлять его интересы в кассации. С адвокатом Алексеем Березиным «Ъ-Прикамье» по известному редакции номеру связаться не удалось. В ГУФСИН по Пермскому краю отказались от комментариев, сославшись на закон о персональных данных.

Адвокат Ильдар Салахиев полагает, что на основании ордера на защиту в уголовном судопроизводстве защитник осужденного может представлять его интересы в кассационной инстанции в случае пропажи доверителя без вести. «Если соглашение между адвокатом и его доверителем не было расторгнуто, то есть ордер действует, то защитник может добиваться отмены приговора и реабилитации человека даже после его смерти»,— убежден эксперт.

Дмитрий Астахов