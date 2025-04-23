Просмотры фильма «Конклав» выросли на 283% после смерти папы Франциска

Просмотры фильма «Конклав» выросли после смерти папы римского Франциска на 283%. Об этом пишет издание The Variety со ссылкой на подсчеты сервиса Luminate. По его данным, 21 апреля, в день смерти папы, пользователи из разных стран смотрели этот фильм на разных платформах в общей сложности 6,9 млн минут против 1,8 млн минут днем ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Access Entertainment Фото: Access Entertainment

Luminate отмечает также рост интереса к другим фильмам о папах: так, просмотры фильма 2019 года «Два папы» увеличились на 417%, с 290 тыс. до 1,5 млн минут.

Фильм «Конклав» режиссера Эдварда Бергера по одноименной книге Роберта Харриса о выборах папы римского вышел в прошлом году. В феврале он получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. У фильма также было восемь номинаций на «Оскар», хотя в итоге он получил только одну статуэтку — за лучший адаптированный сценарий.

Яна Рождественская