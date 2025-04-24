Совокупный объем инвестиций СИБУРа в Татарстане до 2028 года составит более 600 млрд

СИБУР инвестирует 600 млрд рублей до 2028 года в свои активы в Татарстане. Эта сумма включает в себя инвестиции компании с 2021 года. Об этом сообщил руководитель службы по связям с государственными органами компании по Татарстану Станислав Мартыненко на организованном «Ъ Волга-Урал» форуме «ESG: синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона».

Станислав Мартыненко отметил, что выход нового комплекса СИБУРа в 2025 году позволит Татарстану производить 25% этилена всей страны.

«Реализация такой масштабной инвестиционной программы как в республике, так и в целом по стране, позволит России занять седьмое место в мире по мощностям нефтехимических предприятий», — добавил спикер.

В январе 2025 года на новом олефиновом комплексе ЭП-600 в Нижнекамске произведены первые тонны этилена высшего сорта. Выход на проектную мощность запланирован на второе полугодие 2025 года. Чистая прибыль Нижнекамскнефтехима в 2024 году выросла на 85%, до 30,8 млрд руб., а выручка увеличилась на 14,1% — до 269,7 млрд руб. по МСФО.

Влас Северин