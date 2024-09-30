Комплекс этилен-600 должен выйти на проектную мощность в 2026 году

Прогнозируется, что комплекс ЭП-600 компании СИБУР в Нижнекамске выйдет на проектную мощность в августе—октябре 2025 г. Об этом сообщил директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин в интервью «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этиленовый комплекс ЭП-600 Нижнекамского предприятия "СИБУРа"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Этиленовый комплекс ЭП-600 Нижнекамского предприятия "СИБУРа"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Мы планируем завершить [процесс набора мощности] к августу-октябрю следующего года, а ближе к 2026-му году уже выпускать 600 тонн этилена в год», - рассказал господин Нагимуллин.

Готовая продукция будет перерабатываться внутри компании. За счет этого повысятся мощности на «Нижнекамскнефтехиме» и других площадках. Основным потребителем станет Казаньоргсинтез, где завершаются пусконаладочные работы по реконструкции реакторного блока. Продукция ЭП-600 поможет производить больше труб, дорог и теплоизоляционных материалов.

Выпуск первой продукции этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске запланирован на декабрь этого года.

Диана Соловьёва