Путин наградил композитора Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Певец и композитор Юрий Антонов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Юрий Антонов (2015 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Юрий Антонов (2015 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Антонов награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность, говорится в документе.

В феврале певцу исполнилось 80 лет. Он занимает должность вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства. Юрий Антонов является автором популярных альбомов «Крыша дома твоего» (1983), «Поверь в мечту» (1985) и других. В 1993 году композитор получил звание заслуженного деятеля искусств России, в 1997-м — народного артиста РФ.

Подробнее о деятельности Юрия Антонова — в материале «Ъ» «Цифровое бездействие».