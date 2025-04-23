Урожай сахарной свеклы на Кубани снизился на 24%

Валовой сбор сахарной свеклы в Краснодарском крае снизился на 24% в 2024 году и составил 7,3 млн т против 9,6 млн т годом ранее. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Площадь посевов сахарной свеклы в 2025 году составила 227,6 тыс. гектаров. Это на 12% выше показателя 2024 года и на 30% больше уровня 2020 года.

Переработку сахарной свеклы в регионе осуществляют 14 комбинатов, расположенных в Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Кореновском и других районах. По данным за последние пять лет, доля Краснодарского края в общероссийском производстве свеклы составляет около 20%, а в производстве сахара — 25%.

Вячеслав Рыжков