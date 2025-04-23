Чистая выручка «Биннофарм Групп» достигла 36,7 млрд рублей по итогам 2024 года

«Биннофарм Групп», ведущая фармацевтическая компания России, опубликовала финансовые результаты за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).



Чистая выручка в 2024 году возросла на 12,9% (+4,2 млрд рублей) и достигла уровня 36,7 млрд рублей, тогда как годом ранее показатель составлял 32,5 млрд рублей.

Операционная прибыль продемонстрировала существенный рост — увеличение составило 53,9% (+2,2 млрд рублей), достигнув отметки в 6,2 млрд рублей против показателя предыдущего года — 4,0 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA составила 9,6 млрд рублей. Чистый долг на конец периода — 19,8 млрд рублей. Показатель чистый долг / EBITDA находится на целевом уровне 2,1x.

В 2024 году производственные площадки совокупно увеличили выпуск лекарственных препаратов до 363 млн упаковок. Суммарный объем аптечных продаж лекарственных препаратов и БАД компании «Биннофарм Групп» превысил 48 миллиардов рублей. Согласно данным аналитического агентства AlphaRM, компания заняла 6-е место среди лидеров фармацевтического рынка, показав прирост розничных продаж на 19% по сравнению с 2023 годом. Среди российских фармкорпораций на розничном рынке по итогам года компания стала вторым крупнейшим производителем с долей 2,7%.

Хафиз Гафуров, финансовый директор «Биннофарм Групп»:

«Увеличение выручки на 12,9% подтверждает устойчивость нашей бизнес-модели в условиях рыночной нестабильности. По итогам 2024 года скорректированный показатель EBITDA достиг уровня в 9,6 миллиарда рублей и обеспечил необходимое количество ликвидных средств. Цель на 2025 год — снижение кредитной нагрузки, эффективное использование ресурсов, завершение масштабных инвестиционных проектов и дальнейшая экспансия на международные рынки при безусловном сохранении высоких стандартов качества производимых нами препаратов».

В январе-марте 2025 года «Биннофарм Групп» успешно разместила четвёртый выпуск облигаций серии 001Р и второй выпуск облигаций серии 001P-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Средства от размещения направлены на рефинансирование текущей задолженности и реализацию стратегических проектов компании.

ООО «Биннофарм Групп»