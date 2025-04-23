С площади перед уфимским кинотеатром «Родина» убрали фигуры за 4 млн рублей

Шесть пенопластовых декоративных фигур, размещенных в июле 2024 года на площади около уфимского кинотеатра «Родина», перенесли в парк культуры и отдыха «Кашкадан». С чем связано такое решение, в пресс-службе городской администрации не уточнили.

Как сообщал «Ъ-Уфа», фигуры «Морской конек», «Посейдон», «Дельфин», «Русалка», «Девушка» и «Лебедь» высотой 2,5 м были установлены по контракту управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы с индивидуальным предпринимателем Иваном Никитиным. Стоимость контракта, предусматривающего, кроме установки фигур, благоустройство и содержание территории, составила 19,7 млн руб. Монтаж арт-объектов, судя по акту о приемке выполненных работ, обошелся в 4 млн руб.

Против установки фигур возле «Родины» выступили общественники из движения «Архзащита Уфы», которые отнесли арт-объекты к «низкокачественным» скульптурам. В главархитектуре Уфы тогда заявляли, что восприятие скульптур «у всех людей разное и чаще всего субъективно».

Идэль Гумеров