Главный ресурс войны

Что нужно было сделать, когда все ушли на фронт. Что нужно было сделать, когда надо заменить на фабриках и заводах миллионы призванных воевать. Откуда взялись силы. С подробностями — историк Владимир Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

1920–1930-е годы стали временем ускоренной и кризисной трансформации советского общества. Крестьянская страна приобщалась к индустриальному ритму и укладу жизни. Этот переход происходил за счет использования главного ресурса в руках руководства Советского Союза — русской деревни. В оптике трудовых ресурсов эти процессы можно описать конвертацией крестьянского труда в появление новых промышленных объектов и перемещение крестьян к станку. Великая Отечественная война не изменила общий вектор развития страны, значительно ускорив ее драматичную модернизацию.

Трудовые ресурсы СССР перед войной

Усиленная механизация и внедрение новых сельскохозяйственных технологий в 1930-е годы, уменьшавших человекоемкость труда, как и расширение охвата образовательных учреждений, позволили в ходе двух предвоенных пятилеток миллионам людей переместиться в города. Тем не менее на момент начала Великой Отечественной войны советский народ представлял собой скорее крестьянскую общину, нежели рабочий коллектив.

Так, из более чем 193 млн населения СССР в 1940 году городское население составляло около 61 млн человек (приблизительно 33% от общей численности), а 132 млн советских граждан все еще проживали в сельской местности.

Несмотря на стремительное техническое перевооружение предвоенной советской промышленности, ее характерной чертой оставалась высокая человекоемкость многих (особенно добывающих) отраслей. Так, руководство СССР могло на 1941 год рассчитывать на около 115 млн экономически активного населения, составлявшего 100 млн человек трудоспособного возраста, из которых занятых непосредственно в промышленности — 11 млн человек, в строительной сфере — 1,5 млн человек.

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В грядущей войне перед Советским Союзом одной из ключевых задач являлось обеспечение роста выпуска военной продукции в условиях мобилизации значительной части наиболее продуктивных рабочих. При этом ограничивающим фактором выступало неравномерное развитие регионов СССР. Так, потенциал привлечения трудовых ресурсов в промышленность главным образом определялся потенциалом РСФСР, Украинской и Белорусской ССР (до 80 млн человек). Другим ограничителем служила мобилизация в Красную армию из сельского хозяйства тракторов, автомобильного транспорта, лошадей, резко снижавшая производительность труда в сельском хозяйстве.

Приближение войны ознаменовало в СССР значительные перемены в использовании и воспроизводстве трудовых ресурсов. 26 июня 1940 года вступил в силу указ Президиума Верховного совета СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день семидневной рабочей недели и запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Помимо ужесточения режима рабочего времени 2 октября 1940 года указом Президиума Верховного совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР» фактически началась полноценная трудовая мобилизация советской молодежи в промышленность и на транспорт путем создания сети ремесленных и железнодорожных училищ с двухгодичным сроком обучения и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) с шести- и десятимесячным сроком обучения.

Совету народных комиссаров (СНК) предоставлялось право ежегодно призывать от 800 тыс. до 1 млн человек городской и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14–15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах и в возрасте 16–17 лет для обучения в школах ФЗО, в которых до начала войны успели подготовить до 2 млн новых рабочих и служащих, а 1,7 млн человек смогли повысить свою квалификацию.

Приближение войны требовало и увеличения темпов подготовки квалифицированных кадров для промышленности. На 1 января 1941 года в СССР насчитывалось 908 тыс. специалистов с высшим образованием. В последнем предвоенном 1940–1941 учебном году в Советском Союзе работало 817 высших учебных заведений, в которых обучались 812 тыс. студентов. 3773 техникума и средних специальных учебных заведения обеспечивали подготовку 975 тыс. учащихся.

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Адаптация к военным реалиям

Военные неудачи начального периода Великой Отечественной войны нанесли тяжелейший удар по трудовым ресурсам Советского Союза: более 60 млн человек из числа наиболее экономически продуктивных граждан страны оказались в оккупации, начавшаяся перманентная мобилизация в Красную армию вычеркивала из народного хозяйства самые трудоспособные кадры.

Так, чрезвычайно возросла роль учета населения работниками ЗАГС. К 1943 году окончательно сложилась сложная система мониторинга, на основании которой велись ежемесячные расчеты заселенности отдельных районов. В комплекс учета численности населения входили: форма «Н» «Расчет численности населения»; вспомогательный расчет городского населения на основе карточек индивидуальных стандартных справок для получения хлебных карточек; форма «Р» «Сведения о численности населения». Именно эти сведения определяли расчет численности населения.

Перераспределение трудовых ресурсов в условиях войны было нацелено на отрасли оборонной промышленности. Территориальное же перераспределение людских ресурсов было продолжено и зависело от конкретных исторических обстоятельств: эвакуация промышленных объектов на восток страны, оккупация, освобождение и дальнейшее восстановление захваченных территорий.

Государство использовало различные способы решения проблемы нехватки рабочих рук. Так, в первые месяцы войны доля женщин среди занятых в народном хозяйстве страны превышала 57%. Особенно значительный рост доли работающих женщин был в сельском хозяйстве (с 30% в 1940 году до 57% в 1945 году) и на транспорте (с 21% в 1940-м до 40% в 1945-м). Ключевую роль в восстановлении шахт Донбасса и послевоенной работе угольной отрасли сыграли женщины Сталинской и Ворошиловградской областей. В 1943–1945 годах на шахтах Донбасса работали от 200 тыс. до 250 тыс. женщин: 80% работавших на поверхности и 50% — на подземных работах.

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Несовершеннолетние трудились наравне со взрослыми работниками на общих основаниях, только весной 1944 года наметились некоторые послабления в законодательстве о труде, касающиеся использования труда подростков. Значение работы несовершеннолетних на промышленных предприятиях в годы войны отражают такие данные: рабочих и служащих в возрасте до 18 лет в 1939 году было занято 6% по отношению к общей численности рабочих и служащих промышленности СССР, а на заводах тяжелого машиностроения в 1942 году удельный вес подростков в возрасте до 18 лет составлял в среднем 22,8%, а к началу 1945 года — 18,4% рабочих.

Примечательно, что вслед за своими юными читателями осваивать рабочую специальность пошла и поэтесса Агния Барто, «чтобы глубже узнать интересы ремесленников, а главное, их психологию, и приобрести вместе с ними специальность», получив шестой разряд токаря. Итогом этого опыта стал сборник «Идет ученик», который увидел свет в 1944 году. В него вошло и полное самоиронии стихотворение «Мой ученик», в котором изображается сначала гордость маленького рабочего за то, что ему дают ученика, а потом разочарование, когда вместо сверстника он увидел «старуху с нашего двора».

Государство стремилось привлекать к труду пенсионеров и инвалидов. В конце 1942 года удельный вес рабочих и служащих в возрасте свыше 50 лет возрос до 12% против 9% в 1940 году. Инвалиды работали в сельском хозяйстве, надомниками, в партийных и советских организациях. Обучение инвалидов войны осуществлялось в эвакогоспиталях, отделами социального обеспечения, на специально организованных курсах, также по индивидуальным договорам с организациями.

Фотогалерея Как трудились женщины, пенсионеры и подростки Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Осенью 1941 года все гражданские заводы страны начали производить продукцию для фронта. В промышленность было мобилизовано около 12 млн человек. За некачественную продукцию наказывали — например, из-за выпуска бракованных артиллерийских снарядов о директоре завода в Чапаевске Сергее Щекотихине была передовица в «Правде», в июне 1942 года его сняли и посадили Фото: Б. Кудовров/Фотоархив журнала «Огонёк» В 1941 году лаборатория испытания стали Московского института стали осталась единственной в Москве Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Производство танковых корпусов стало одной из важнейших задач, порученных Государственным комитетом обороны заведующему кафедрой спецфакультета МИСиС В. С. Емельянову Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Благодаря разработанным в МИСиС методам сокращения времени плавки страна получала сверхплановую сталь (на фото – скоростная плавка на Кузнецком ордена Ленина металлургическом комбинате, 1944 год) Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Самые сложные детали для автоматов ППШ в Москве изготовляли мастерские МИСиС Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ На фото: Н-ский авиационный завод. Фронтовая бригада Веры Афанасенко Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Сборка танков для Советской Армии на Челябинском тракторном заводе Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Производство снарядов Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Стахановки, слева направа: Левина, Дулина и Полякова за сборкой гранат на Н-ском заводе в Москве Фото: А.Устинов / Фотоархив журнала «Огонёк» Пожилой рабочий и мальчик в цеху завода собирают автомат для фронта Фото: Г.Макаров / Фотоархив журнала «Огонёк» Сварщик за работой Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Учащаяся ремесленного училища №12 в цехе по производству мин Фото: Я. Халип/Фотоархив журнала «Огонёк» Н-ский снарядный завод в Москве Фото: Я. Халип/Фотоархив журнала «Огонёк» Одесса. Ремонт танков БТ-5 и БТ-7 на заводе имени Январского восстания Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Кировский завод в Челябинске Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Бригадир Агарков (в центре) сдает старшему мастеру цеха Шинкаренко (слева) танковую башню. Справа - слесарь-сборщик Марков Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Сборка противотанковых ружей на одном из московских заводов Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Цех горячего проката Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» За выполнение заданий правительства заведующий кафедрой термической обработки МИСиС академик АН СССР Н. Т. Гудцов в 1944 году был награжден орденом Ленина Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Восстановление полноценного учебного процесса в Московском институте стали потребовало немало времени и сил (на фото — лаборатория высокочастотной закалки, 1949 год) Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Следующая фотография 1 / 20 Осенью 1941 года все гражданские заводы страны начали производить продукцию для фронта. В промышленность было мобилизовано около 12 млн человек. За некачественную продукцию наказывали — например, из-за выпуска бракованных артиллерийских снарядов о директоре завода в Чапаевске Сергее Щекотихине была передовица в «Правде», в июне 1942 года его сняли и посадили Фото: Б. Кудовров/Фотоархив журнала «Огонёк» В 1941 году лаборатория испытания стали Московского института стали осталась единственной в Москве Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Производство танковых корпусов стало одной из важнейших задач, порученных Государственным комитетом обороны заведующему кафедрой спецфакультета МИСиС В. С. Емельянову Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Благодаря разработанным в МИСиС методам сокращения времени плавки страна получала сверхплановую сталь (на фото – скоростная плавка на Кузнецком ордена Ленина металлургическом комбинате, 1944 год) Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Самые сложные детали для автоматов ППШ в Москве изготовляли мастерские МИСиС Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ На фото: Н-ский авиационный завод. Фронтовая бригада Веры Афанасенко Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Сборка танков для Советской Армии на Челябинском тракторном заводе Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Производство снарядов Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Стахановки, слева направа: Левина, Дулина и Полякова за сборкой гранат на Н-ском заводе в Москве Фото: А.Устинов / Фотоархив журнала «Огонёк» Пожилой рабочий и мальчик в цеху завода собирают автомат для фронта Фото: Г.Макаров / Фотоархив журнала «Огонёк» Сварщик за работой Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Учащаяся ремесленного училища №12 в цехе по производству мин Фото: Я. Халип/Фотоархив журнала «Огонёк» Н-ский снарядный завод в Москве Фото: Я. Халип/Фотоархив журнала «Огонёк» Одесса. Ремонт танков БТ-5 и БТ-7 на заводе имени Январского восстания Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Кировский завод в Челябинске Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Бригадир Агарков (в центре) сдает старшему мастеру цеха Шинкаренко (слева) танковую башню. Справа - слесарь-сборщик Марков Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Сборка противотанковых ружей на одном из московских заводов Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Цех горячего проката Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» За выполнение заданий правительства заведующий кафедрой термической обработки МИСиС академик АН СССР Н. Т. Гудцов в 1944 году был награжден орденом Ленина Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Восстановление полноценного учебного процесса в Московском институте стали потребовало немало времени и сил (на фото — лаборатория высокочастотной закалки, 1949 год) Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ Смотреть

Производилось перераспределение кадров между производством и управлением. Только в ноябре 1942 года по решению СНК СССР на производство было переведено 100 тыс. служащих.

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Перманентная трудовая мобилизация

Острая нехватка трудовых ресурсов требовала от советского руководства введения мер, направленных на концентрацию рабочих рук в критически необходимых отраслях народного хозяйства, для выполнения сезонных задач и преодоления локальных кризисов. Ответом на этот вызов стал глубоко переосмысленный опыт трудовых армий периода Гражданской войны.

Первые мобилизационные мероприятия были направлены на решение главных задач начального этапа войны — организацию межотраслевого перераспределения работников и продолжение довоенного курса на ужесточение трудового законодательства через закрепление за предприятиями и учреждениями рабочих. 26 декабря 1941 года был принят указ Президиума Верховного совета СССР «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий». Отныне рабочие и служащие данных предприятий считались мобилизованными для постоянной работы на производстве. В последующие годы Президиумом Верховного совета СССР был принят ряд указов, распространявших действие указа от 26 декабря 1941 года на другие отрасли народного хозяйства.

На предприятия военной промышленности, в отрасли тяжелой индустрии, на ударные стройки и транспорт во второй половине 1941 года были направлены 120 тыс. человек, в том числе 36,7 тыс. квалифицированных рабочих. Кроме того, на предприятия угольной, нефтяной, металлургической и военной промышленности, на стройки и транспорт в июле—декабре 1941 года было направлено из числа военнообязанных в строительные батальоны и рабочие колонны общей численностью более 700 тыс. человек.

Всего в период войны для работы в промышленности из состава Красной Армии были переданы 3,6 млн человек.

Также следует отметить и «обратные» процессы. Так, 22 февраля 1943 года, сразу после освобождения восточных районов Донбасса, Государственный комитет обороны (ГКО) вынес постановление «О восстановлении угольных шахт…», в котором Наркомату обороны запрещалась мобилизация в армию сотрудников, занятых на восстановлении и эксплуатации угольных шахт Донбасса. Но в ходе наступательных операций Красной армии летом—осенью 1943 года данный запрет систематически игнорировался на уровне воинских частей и соединений, усугубляя кадровый голод в регионе.

На производство и строительство мобилизовывались мужчины в возрасте 16–55 лет, женщины 16–45 лет из числа не работающих в государственных учреждениях и на предприятиях горожан. Тем самым государство привлекало к работе всех горожан, относящихся к категории незанятых. Освобождение от мобилизации распространялось на молодых людей и девушек в возрасте 16–18 лет, проходящих обучение в системе государственных трудовых резервов, и женщин с детьми до восьми лет, не имеющих возможности получить помощь по уходу за ребенком. Позже, в августе 1943 года, возраст подлежащих трудовой мобилизации женщин был увеличен до 50 лет.

В ситуации острой нехватки трудовых ресурсов осенью 1942 года ГКО СССР принял решение о мобилизации 350 тыс. военнообязанных Среднеазиатского военного округа. В ноябре 1942 года было выдано нарядов на более чем 250 тыс. человек. За четыре месяца удалось мобилизовать 161,2 тыс. человек. Исследователи отмечают тяжелое положение прибывших рабочих: незнание русского языка, сложности адаптации к климатическим условиям. В 1944 году большинство рабочих из Средней Азии возращены обратно.

В силу того что дефицит трудовых ресурсов в деревне был острее, самое крупное перераспределение рабочей силы происходило между сельским хозяйством и промышленностью.

Уже в апреле 1942 года трудоспособное население городов и сельской местности подлежало временной мобилизации на сельхозработы в колхозы, совхозы и на машинно-тракторные станции (на период посадки и уборки урожая). В 1943 году на сельскохозяйственные работы были мобилизованы 2,7 млн человек, в 1944-м уже 3,3 млн.

В годы Великой Отечественной войны и послевоенный период использовалась практика дополнительных призывов в ремесленные и железнодорожные училища и школы ФЗО. С 1943 года призыв в систему трудовых резервов стал осуществляться Комитетом по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР. За 1941–1945 годы в системе государственных трудовых резервов страны было подготовлено около 2,5 млн человек, из них в ремесленных и железнодорожных училищах — 687,4 тыс. человек, в школах ФЗО — 1,8 млн.

В период с начала 1942 года до июля 1945 года Комитетом по учету и распределению рабочей силы было мобилизовано почти 12 млн человек, из них свыше 3 млн — на постоянную работу на предприятия, стройки и транспорт, на сезонные работы — более 6,7 млн человек, а около 2,1 млн — в школы ФЗО и ремесленные училища.

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Итоги мобилизаций

В результате разного рода мобилизационных мероприятий, несмотря на закономерное снижение численности рабочих и служащих в СССР с 31,2 млн человек в 1940 году до 26,2 млн в ноябре 1941 года (или на 16,0% меньше) и еще более в 1942 году — до 18,4 млн человек (или на 41,0%), в 1944–1945 годах удалось перестроить и частично восстановить систему воспроизводства трудовых ресурсов, получив численность в 23,6 млн человек (или на 24,4% больше) и 27,3 млн (или на 12,5%) соответственно. При этом непосредственно в среде работников промышленных отраслей спад численности был менее критичным. Так, в 1940 году общее количество занятых на производстве составляло около 11 млн человек, в 1941-м — 10 млн, в 1942-м — 7,2 млн, в 1943-м — 7,5 млн, в 1944-м — 8,5 млн, а в 1945-м — 9,5 млн человек. На протяжении всей войны трудовая мобилизация затронула около 12 млн человек, из которых половина использовалась на сезонных работах и примерно 3 млн были направлены на постоянную работу на заводы и строительные площадки СССР.

На фоне дефицита кадров резко увеличились масштабы привлечения населения к трудовым повинностям.

Трудовые мобилизационные процессы способствовали замещению работников, ушедших на фронт или оставшихся на оккупированных территориях, а также являлись основным источником пополнения кадров. Советское государство в условиях войны еще больше сосредоточило в своих руках процесс воспроизводства трудовых ресурсов, стремясь его максимально адаптировать к условиям военного времени. Вместе с тем советское кризисное управление трудовыми ресурсами в 1941–1945 годах имело свою цену: оно привело к непропорциональному распределению тяжести войны между городом и деревней, во многом предопределив проблемы советского сельского хозяйства в послевоенные годы.