Боксер из Сочи завоевал золото на международных соревнованиях в Ереване

Воспитанник сочинской спортшколы олимпийского резерва №3 Андрей Пегливанян стал победителем международного турнира по боксу «Кубок мэра Еревана» в весовой категории до 57 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Эти соревнования являются важным этапом подготовки национальной сборной к чемпионату мира-2025.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что такие успехи способствуют популяризации бокса и вдохновляют молодежь. В Сочи бокс активно развивается: более 3,4 тыс. человек занимаются в спортивных секциях. Сочинские боксеры показывают высокие результаты на различных турнирах, демонстрируя как индивидуальные навыки, так и командный дух. Администрация продолжает развивать спортивную инфраструктуру и программы подготовки кадров для достижения новых успехов.

Также в Суздале завершилось Первенство России по боксу среди юношей и девушек 15–16 лет, в котором участвовали более 300 спортсменов из 89 регионов. Эти соревнования являются отборочными для Первенства Европы, которое пройдет в Сербии в конце июля. Максим Кутуев из спортивной школы олимпийского резерва №3 Сочи занял второе место в весовой категории до 80 кг.

Мария Удовик