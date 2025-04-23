Экс-директор МКУ «Управление технического заказчика» отправлен в колонию

Кировский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего директора городского МКУ «Управление технического заказчика» Андрея Кудрявцева. Как сообщают прокуратура и СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, в конце 2020-го — начале 2021 года господин Кудрявцев получил от директора ООО «Строительно-монтажный трест №6» Сергея Микова земельный участок стоимостью более 540 тыс. руб. Взятка предназначалась за совершение заведомо незаконных действий в интересах указанной организации.

По материалам УФСБ России по Пермскому краю в отношении Андрея Кудрявцева было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет колонии строгого режима со штрафом в размере, равном пятикратной сумме взятки. Осужденный также лишен права занимать определенные должности сроком на три года.