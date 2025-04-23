В Стерлитамаке задержали курьера мошенников

Полицейские в Стерлитамаке задержали 19-летнего уфимца, который участвовал в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и забрал у 94-летней пенсионерки более 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Пожилая жительница Стерлитамака заявила в отделе МВД, что ей позвонил неизвестный, представившийся полицейским. Он сообщил, что дочь пенсионерки якобы стала участницей ДТП, и потребовал передать крупную сумму для «решения вопроса». Потерпевшая отдала курьеру более 100 тыс. руб.

Полицейские установили причастность к преступлению 19-летнего горожанина. Оперативники задержали его по месту жительства.

По предварительным данным, криминальная группа действовала по отработанной схеме: мошенники связывались с потенциальными жертвами, в основном пожилого возраста, и под предлогом помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП, вынуждали их передавать деньги через курьеров. По инструкции мошенников потерпевшие заворачивали деньги в одежду, затем ничего не подозревавшие курьеры доставляли пакеты подозреваемому. Полученные средства переводились на зарубежные счета организаторов преступления.

Установлено, что фигурант уголовного дела причастен к аналогичным преступлениям с еще тремя потерпевшими. Он дал признательные показания.

Майя Иванова