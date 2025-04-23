Apple грозит штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

На американскую корпорацию Apple составлен протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Компании грозит штраф на сумму до 4 млн руб., следует из картотеки Таганского суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters

Дело об административном правонарушении было зарегистрировано в суде вчера, 22 апреля, по ч. 3 ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения). Эта статья также предусматривает для юрлиц приостановку деятельности на срок до 90 суток. Протокол составлен на Apple Distribution International LTD, которая открыла представительство Apple в России в 2022 году.

Роскомнадзор сообщал, что в 2024 году количество штрафов за нарушение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений снизилось на 27% в годовом выражении. Сумма штрафов за ЛГБТ-контент («международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) выросла на 5,5%.