В список террористов и экстремистов добавлены самарцы Сергей и Михаил Семакины

Самарец Сергей Семакин, а также его сын Михаил Семакин внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Их подозревают в совершении теракта у здания областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) Сергею Семакину инкриминируется незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Преступление было совершено в 5:30 (MSK+1) утром в четверг, 28 февраля.

По версии следствия, Сергея Семакина подвез на машине к зданию самарского Белого дома его сын Михаил Семакин. После этого подозреваемый бросил взрывное устройство в сторону входа в здание. Взрывом повредило тротуарную плитку и кафель. После этого Семакин-старший скрылся на авто.

Андрей Сазонов