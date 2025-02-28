В Самаре суд арестовал подозреваемого в теракте у здания правительства

Судья Самарского районного суда Валентина Сабанова заключила под стражу 42-летнего местного жителя Сергея Семакина, подозреваемого в теракте у здания областного правительства. Он будет содержаться в СИЗО в течение двух месяцев. Решение принято на заседании в пятницу, 28 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) Сергею Семакину инкриминируется незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Преступление было совершено в 5:30 (MSK+1) утром в четверг, 28 февраля.

По версии следствия, Сергея Семакина подвез на машине к зданию самарского Белого дома его сын Михаил Семакин. После этого подозреваемый бросил взрывное устройство в сторону входа в здание. Взрывом повредило тротуарную плитку и кафель. После этого Семакин-старший скрылся на авто.

Подозреваемых задержали. По предварительным данным, в момент преступления Сергей Семакин был пьян.

Адвокат Семакина-старшего Сергей Кирсанов отрицает совершение теракта. По его словам, подозреваемый в момент преступления был в неадекватном состоянии и собирался совершить суицид после ссоры с родственниками. Для этого, по словам правозащитника, Сергей Семакин собирался взорвать найденную ранее на кладбище во время похорон братьев гранату, которую хранил дома, не зная, учебная она или боевая. Сергей Кирсанов отметил, что в день преступления Семакин-старший сказал сыну, что хочет прогуляться по набережной и попросил Михаила подвезти его на машине, а затем забрать. Уже после взрыва гранаты Сергей Семакин рассказал Михаилу о случившемся.

В настоящее время силовики продолжают следственные действия с Михаилом Семакиным.

Георгий Портнов