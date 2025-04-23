Гражданину США, родившемуся в Прикамье, снизили срок за наркотики

Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор гражданину США Роберту Вудлэнду, ранее осужденному за покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Осторожно, новости» Фото: «Осторожно, новости»

Роберт Вудлэнд родился в России и находился на попечении детского дома в Пермском крае. В 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он переехал в подмосковный город Долгопрудный, где работал учителем английского. В январе 2024 года его арестовали по обвинению в незаконном хранении наркотиков (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приготовлении к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ). По версии следствия, он вместе с соучастниками забрал в лесу партию мефедрона массой не менее 46,9 г.

В июле 2024 года суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 с половиной лет. Второй кассационный суд общей юрисдикции снизил срок до девяти лет шести месяцев.