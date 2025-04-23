«Парма» крупно уступила в первом матче плей-офф

В Санкт-Петербурге состоялся первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и пермская «Парма». Поединок завершился уверенной победой хозяев паркета со счетом 102:68. Наиболее удачно в составе пермской команды действовал Ройс Хэмм. Он сумел набрать 21 очко. Вторым по результативности стал Стэнли Уиттакер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Напомним, что «Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ через сито плей-ин, «Зенит» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате. В 1/4 финала команды будут играть до трех побед одного из соперников. Вторая встреча серии состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.