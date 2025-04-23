Земли бывшей больницы застроит «АМ Девелопмент»

Территорию бывшей городской больницы №56 на Павелецкой набережной на юге Москвы застроит «АМ Девелопмент», сообщил «Ъ-Недвижимости» владелец компании Артур Расулов. По его словам, это будет первый проект компании в Москве. До этого «АМ Девелопмент» реализовала жилые комплексы за пределами МКАД: в Мытищах, Химках, а также в Санкт-Петербурге. Всего в портфеле компании 276 тыс. кв. м построенного жилья, указано на ее сайте.

Торги по продаже имущественного комплекса бывшей больницы на Павелецкой набережной завершились 17 апреля 2025 года. За право застроить 2,1 га девелопер предложил 6,6 млрд руб. при стартовой цене аукциона 2,1 млрд руб. При этом организаторы торгов отклонили заявки двух претендентов — структуры одного из партнеров MR Group Вадима Козерука, а также ООО «Правовой центр РПК».

Городская больница №56 была закрыта еще в 2015 году. В 2023 году градостроительно-земельная комиссия при мэрии Москвы одобрила на участке строительство жилья общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Елизавета Макарова