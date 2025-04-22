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Краевые власти изымут еще 17 участков для строительства моста через Каму

На правобережной части Перми изымут 17 участков для строительства моста через Каму и подходов к нему. Согласно распоряжению Правительства Пермского края, самый большой изымаемый участок площадью 4,5 тыс. кв. м находится рядом с ТРК «СпешиLove». Также в списке указаны территории в районе улиц Спешилова, Борцов Революции и 3-ей Набережной. Общая площадь изымаемой недвижимости составляет более 30 тыс. кв. м.

Отметим, изъятие земель для строительства моста началось в 2023 году. В перечень участков тогда вошли территории левого берега Камы, в том числе в районе улиц Ленина, Петропавловской и Подгорной.

Напомним, что в 2023 году региональный минтранс и проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представили проект строительства Камского моста, соединяющего улицы Окулова (на левом берегу Камы) и Борцов Революции (на правом берегу). Работы первого этапа строительства моста стартовали в июне 2024 года — это возведение новой кольцевой развязки на площади Гайдара. Завершить этот этап планируется в 2025 году.

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