Переменный убыток

Экс-супруга бывшего владельца застройщика «Миловского парка» Анастасия Комлева намерена отменить решение суда о взыскании с нее более 37 млн руб. В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил соответствующее заявление АО «Дом.РФ». Как установил суд, госпожа Комлева виновата в возникшей задолженности ее компании «Спринг» перед «Дом.РФ» за аренду земли. Сегодня жалобу Анастасии Комлевой, которая полагает, что делала все возможное для погашения долга, рассмотрит апелляционный суд. Юристы, ссылаясь на судебную практику, оценивают шансы на пересмотр решения, как невысокие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд сегодня должен рассмотреть жалобу Анастасии Комлевой, ее экс-супруга Дмитрия Комлева и Виталия Чебыкина на решение арбитражного суда Башкирии. В декабре 20204 года суд первой инстанции взыскал с них солидарно 37,3 млн руб. убытков в конкурсную массу ООО «Спринг».

Компания «Спринг» зарегистрирована в октябре 2011 года. С апреля 2019 года ее единственным владельцем и директором являлась госпожа Комлева. До нее владельцем и руководителем компании был Виталий Чебыкин.

Как следует из материалов дела, в декабре 2014 года «Спринг» арендовал у федерального Фонда развития жилищного строительства (предшественник госкорпорации «Дом.РФ») около 47 га в поселке Миловка. Там, как сообщал Ъ, компания «Килстройинвест», бенефициаром которой был Дмитрий Комлев, возводила ЖК «Миловский парк». В 2016 году строительство застопорилось. В итоге решать проблемы дольщиков «Миловского парка» поручили федеральному Фонду развития территории, который вложил в достройку 3,1 млрд руб., а также компенсировал части дольщиков стоимость их квартир.

В октябре 2018 года договор аренды земельного участка был расторгнут «Дом.РФ» в одностороннем порядке в связи с задолженностью «Спринга» по арендной плате. Несмотря на это, указано в материалах дела, компания не вернула участок собственнику, а уступила права арендатора ООО «Стройземресурс». В настоящее время задолженность «Спринга» перед «Дом.РФ» по договорам аренды составляет 37,3 млн руб. и включена в реестр требований кредиторов компании. На этом основании госкорпорация обратилась в суд с заявлением о взыскании убытков с ответчиков.

По мнению «Дом.рф», контролирующими лицами «Спринга» и «Килстройинвеста» «была выстроена модель ведения бизнеса, при которой хозяйственной деятельности должник не вел, прибыль не получал, фактически являлся только технической структурой» для аренды земли.

Госпожа Комлева с претензиями не соглашалась. В суде первой инстанции она заявляла, что искала способы погашения задолженности. В частности, по решению правительства Башкирии, она уступила «Стройземресурс» республиканскому Фонду защиты прав дольщиков. Для этого перед сделкой она передала компании право аренды участка. За сделку она должна была получить 340 млн руб., но денег не увидела, и безуспешно пыталась отменить продажу компании в суде. Поэтому, резюмировала ответчик, «недобросовестные действия» Фонда защиты прав дольщиков «затянули» процедуру погашения задолженности «Спринга» перед «Дом.РФ».

Арбитражный суд Башкирии согласился, что «Спринг» фактически не вел самостоятельной деятельности, а был технической компанией для аренды земли в интересах «Килстройинвеста», который уже в 2015 году обладал признаками банкротства. Анастасия Комлева, отметил суд, была связана как со «Спрингом», так и со «Стройземресурсом» и, через своего супруга, с «Килстройинвестом».

Остальные ответчики, пояснил суд, тоже должны нести ответственность: Виталий Чебыкин был владельцем и директором компании в момент подписания договора аренды, а Дмитрий Комлев фактически руководил всеми компаниями.

Адвокат Дамир Исмагилов, представляющий интересы Анастасии Комлевой, заявил, что суд первой инстанции неверно применил нормы закона и ошибся при оценке обстоятельств спора. «С 2016 года моя доверительница находится в разводе с Дмитрием Комлевым. Кроме того, суд не учел, что Комлева стала руководителем «Спринга» уже после подписания договоров аренды и возникновения задолженности. Переуступка договора аренды ранее исследовалась судами в иных двух спорах и была признана законной,— пояснил адвокат.— Исходя из нашего опыта, думаю, что апелляция разберется в указанной ошибке суда и исправит ее».

Впрочем, по словам адвоката, в судебной практике есть случаи не в пользу бывших руководителей компаний.

«У нас в работе есть схожее дело по иску конкурсного управляющего компании «Терция» о взыскании с казанского предпринимателя Ленара Чавкина убытков в размере 31 млн руб. спустя восемь лет после продажи компании. Суды удовлетворили иск, хотя срок исковой давности был пропущен, а директор, который занял его место, претензий не предъявлял. К сожалению, суды не назначили финансовую экспертизу, не стали устанавливать дату объективного банкротства должника, отказались приобщать сохранившиеся документы о реальности финансовых операций. Надеемся, что в этом деле поставит точку Верховный суд России и примет законное решение»,— добавил адвокат.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что опровергнуть выводы суда, основанные на совокупности доказательств, в апелляции будет непросто. «Одним из вариантов защиты, по которому может пойти Анастасия Комлева, может стать довод о том, что она предпринимала добросовестные действия для решения проблем компании. Также она может попытаться указать на то, что задолженность перед «Дом.РФ» образовалась в период руководства компанией Чебыкиным, а не ею»,— пояснила эксперт.

Булат Баширов