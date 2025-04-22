Авраама Руссо вызвали на суд присяжных

В военном суде Москвы завершились предварительные слушания по уголовному делу прапорщика в отставке Тархана Эльдукаева, выступавшего борцом вольного стиля за ЦСКА, а теперь обвиняемого в организации убийства и двух покушений. Суд не стал рассматривать ходатайства защиты о возвращении громкого дела из-за ошибок прокурору и прекращении уголовного преследования фигуранта в связи с истечением срока давности. Зато постановил провести разбирательство с участием присяжных, вызвав на слушания потерпевших, включая певца Авраама Руссо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший борец Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева Бывший борец Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева

По итогам предварительных слушаний судья Московского гарнизонного военного суда вынес постановление о назначении слушаний по уголовному делу бывшего борца ЦСКА Тархана Эльдукаева на 21 мая. К этой дате аппарат суда должен «обеспечить» явку не менее 40 кандидатов в присяжные, из которых будет отобрана коллегия из шести человек и запасные. Так же в судебное заседание необходимо прибыть защитникам подсудимого и потерпевшим: певцу Аврааму Руссо, его водителю и предпринимателю Тельману Гуршумову. Отметим, что певец после покушения некоторое время проживал за границей, а на следствии и слушаниях его интересы представлял адвокат, который выступал против практически всех ходатайств, заявленных защитой господина Эльдукаева.

Ходатайство о разбирательстве с участием присяжных стало единственным, которое удовлетворил военный судья.

Защита просила его вернуть дело прокурору, а затем — следствию, поскольку уголовное преследование фигуранта, например, велось следователем ГСУ СКР, а соответствующего поручения о передаче ему дела из военных следственных органов не было. Однако суд решил, что в данном случае достаточно решения руководства комитета о передаче дела из одного «гражданского» расследования в другое.

Ходатайство о прекращении дела в связи с тем, что по первому эпизоду срок давности истек в январе 2012 года, а по второму — в августе 2021 года, суд счел несвоевременным, решив, что его рассматривать надо по итогам судебного разбирательства, а не до него. Доказательства обвинения недопустимыми, на чем настаивали защитники, он также не признал.

ГСУ СКР инкриминирует Тархану Эльдукаеву организацию нападения в декабре 1996 года на Таира Гуршумова, владевшего частью площадей Черкизовского рынка, и его брата Тельмана Гуршумова. Выстрелами из произведенного в Венгрии пистолета (был найден недалеко от места преступления) неизвестный киллер тяжело ранил последнего, но его удалось спасти врачам. Таир Гуршумов через несколько дней скончался в реанимации от сквозного ранения головы.

По версии обвинения, борец причастен и к организации покушения в 2004 году на певца Авраама Руссо. Он был тяжело ранен в результате обстрела машины из автомата.

Ранее господину Эльдукаеву инкриминировали причастность к похищению певца, но его защите удалось через суд доказать, что по делу истек срок давности и следствие обязано прекратить преследование фигуранта.

Заказчиком преступлений, по версии ГСУ СКР, выступал хозяин Черкизона Тельман Исмаилов, объявленный в международный розыск. Если с господами Гуршумовыми он делил торговую площадку, то певца хотел наказать за попытку перейти к другому продюсеру. По последнему эпизоду были осуждены несколько исполнителей.

Николай Сергеев