Короче, «Склифосовский»

Некогда форвард ХК «Салават Юлаев» и экс-игрок НХЛ Александр Семак планирует отправить досудебную претензию ВГТРК и кинокомпании «Русское». Причиной стало незаконное использование его фотографии в одной из серий сериала «Склифосовский», вышедшей на платформе smotrim.ru (принадлежит ВГТРК) в апреле 2014 года. В спорном эпизоде авторы сериала использовали портрет господина Семака в качестве иллюстрации смерти отца одного из героев: фото было установлено в рамку с траурной лентой, перед которой горела свеча и стоял стакан с жидкостью, накрытый куском ржаного хлеба. Александр Семак намерен добиться извинений и компенсации (с суммой пока не определился), а в случае отказа — подать иск в суд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Семак (справа) не ожидал увидеть свое фото в сериале с Максимом Авериным

Фото: Валерий Шахов, Коммерсантъ Александр Семак (справа) не ожидал увидеть свое фото в сериале с Максимом Авериным

Фото: Валерий Шахов, Коммерсантъ

Бывший форвард ХК «Салават Юлаев» и экс-игрок НХЛ Александр Семак отправит досудебную претензию ВГТРК и кинокомпании «Русское», являющейся правообладателем сериала «Склифосовский». Об этом „Ъ“ сообщил адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы господина Семака. По его словам, авторы сериала незаконно использовали фотографию его доверителя в одной из серии «Склифосовского». Она вышла на платформе ВГТРК smotrim.ru в апреле 2014 года.

Александр Семак родился в 1966 году в Уфе. С 1983 по 1992 год играл на позиции форварда в «Салавате Юлаеве», затем перешел в московское «Динамо», в составе сборной которой дважды был чемпионом СССР. В 1990 году спортсмен стал чемпионом мира, играя за сборную Советского Союза, а потом продолжил карьеру в НХЛ. В 2000 году вернулся в Россию, выступал за уфимский «Салават Юлаев», а в 2015–2016 годах был гендиректором уфимского хоккейного клуба. В 2013–2018 годах — депутат Курултая Башкирии.

Спорную фотографию с Александром Семаком, взятую, судя по всему, из интернета, показали в «Склифосовском» в 16 серии 3 сезона. Портретная фотография господина Семака была вставлена в рамку с траурной лентой, перед которой горела свеча и стоял стакан с жидкостью, накрытый ломтиком ржаного хлеба. Согласно сценарию, бывший спортсмен (сам он не появляется в сериале) «сыграл» отца героя Максима Аверина, скончавшегося из-за проблем с сердцем после злоупотребления алкоголем.

«Александр Семак никому и никогда не давал разрешения на размещение своих фотографий в художественных произведениях, тем более в таком контексте,— заявил Рамиль Гизатуллин. — Очевидно, что в данном случае — недоработка рабочего коллектива кинокомпании, который не потрудился приобрести стоковое фото для отца главного героя сериала».

Его доверитель, отметил адвокат, намерен добиться компенсации за несогласованное размещение своей фотографии и извинений. С суммой пока не определились, но оппоненты получат досудебную претензию «в ближайшее время», добавил господин Гизатуллин. В случае отказа от исполнения требований, пояснил он, будет подан иск в Ленинский райсуд Уфы по месту жительства Александра Семака.

Кинокомпания «Русское» и ВГТРК комментарии оперативно не предоставили.

«Учитывая резонанс и эмоциональный контекст, оптимальным вариантом является урегулирование спора в досудебном порядке,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов. — Прямая коммуникация с пострадавшей стороной, публичные извинения и разумная компенсация часто оказываются эффективнее судебного разбирательства. Если спор все же дойдет до суда, то ключевым станет вопрос о наличии согласия и степени узнаваемости. Размер возможной компенсации оценить довольно затруднительно, слишком много факторов, в том числе общественный резонанс».

По словам партнера юридической фирмы D&E Litigation Элины Валикарамовой, «использование изображения без согласия — особенно в визуальном контексте, способном вызвать ассоциации с конкретным жизненным событием, подпадает под действие статьи 152.1 ГК РФ “Охрана изображения гражданина”».

«Это более устойчивая правовая конструкция, чем защита чести и достоинства: в этом случае истцу не требуется доказывать факт распространения порочащих сведений или реакцию окружающих — достаточно самого факта нарушения. Судебная перспектива иска в этом случае вполне реальна. При наличии публичного статуса истца, а также визуального контекста, который может восприниматься как недостоверный, суд с высокой вероятностью усмотрит нарушение»,— добавила юрист.

Венера Хисамова