Магнус Карлсен поджарил Grenke

Лидер мировых шахмат Магнус Карлсен записал в послужной список очередное очень яркое достижение. Он стал первым за полвека с лишним игроком, которому удалось выиграть достаточно крупный и сильный по составу турнир, не потеряв ни одного очка. Первое место в турнире по «шахматам Фишера» Grenke Freestyle Chess Open норвежец занял, одержав девять побед в девяти партиях, в том числе против сильных гроссмейстеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен на турнире Grenke Freestyle Chess Open, 18 апреля

Фото: Dariusz Gorzinski / grenke Chess Open Магнус Карлсен на турнире Grenke Freestyle Chess Open, 18 апреля

Фото: Dariusz Gorzinski / grenke Chess Open

Турнир, который прошел в немецком Карлсруэ, вполне мог стать просто довольно примечательным событием — несколько сильных участников, в том числе из первой десятки рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), очки идут в зачет престижной и дорогой серии Freestyle Chess Grand Slam Tour, в которой играют в набравшие популярность «шахматы Фишера» — то есть с произвольной расстановкой фигур. Но выступление победителя превратило его в событие очень-очень примечательное.

Победителем был Магнус Карлсен, лидер рейтинга FIDE. На счету Карлсена, который с 2013 года почти десять лет владел званием чемпиона мира, прежде чем добровольно расстаться с ним, есть множество всяких достижений. В Карлсруэ он добавил еще одно.

Норвежец выиграл турнир, не потеряв ни одного очка: девять побед в девяти партиях.

Надо сказать, что формат состязания — а это был так называемый оупен по швейцарской системе — избавил Магнуса Карлсена от пересечений с некоторыми другими фаворитами вроде американца Фабиано Каруаны или индийца Арджуна Эригайси. Но на самом деле подбор соперников у него все равно был не сказать чтобы проходным: из девяти семеро обладали гроссмейстерским званием, некоторые, как француз Этьен Бакро, иранец Пархам Магсудлу и азербайджанец Рауф Мамедов, большим опытом топовых соревнований, а последний — юный немец Винсент Каймер — недавно первенствовал на стартовом этапе Freestyle Chess Grand Slam Tour в Германии, обставив самого Карлсена.

Учитывая это обстоятельство, показатель Магнуса Карлсена представляется буквально аномальным. Шахматные медиаресурсы долго искали более или менее свежие примеры настолько же безупречных выступлений в состязаниях с классическим, как в Карлсруэ, контролем, уменьшающим вероятность результативного исхода партии, но находили их исключительно в турнирах невысокого уровня. Прецедент нашелся один-единственный. Легендарный Бобби Фишер, 11-й чемпион мира, в 1964 году выиграл чемпионат США с 11 победами в 11 партиях. Причем не факт, что состав того турнира был мощнее состава Grenke Freestyle Chess Open. Магнус Карлсен свой подвиг прокомментировал коротко: «Конечно же, мне не удастся его повторить».

Алексей Доспехов