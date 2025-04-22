Группа «Ростсельмаш»

Разработчик и производитель специализированной техники. Основан в 1929 году. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК, промышленно-гражданского и дорожного строительства, коммунального хозяйства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания спроектировала и испытывает первые модели дорожно-строительной техники: телескопический и фронтальный погрузчики; еще две модели ДСТ — экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы — находятся в разработке.

В компании работают более 15 тыс. сотрудников. «Ростсельмаш» экспортирует продукцию в 20 стран мира. Чистая прибыль ООО «Комбайновый завод "Ростсельмаш"» по РСБУ в 2024 году составила 6,9 млрд руб., выручка — 78,4 млрд руб.