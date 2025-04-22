Бабкин Константин Анатольевич

Родился в 1971 году в Миассе. В 1994 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института.

В 1992 году участвовал в основании компании «Содружество» (в 2000 году переименована в группу компаний «Новое содружество»). Является ее крупным акционером. Ключевые активы «Нового содружества» — комбайновый завод «Ростсельмаш», группа компаний по производству техники для кормопроизводства и животноводства «Клевер», производитель лакокрасочных покрытий «Эмпилс». Под руководством господина Бабкина разработана и внедрена комплексная программа стратегического развития «Ростсельмаша».

В 2004 году избран на должность президента Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш», впоследствии переименованной в «Росспецмаш». В 2017 году избран на должность президента «Росспецмаша».

С 2016 года возглавляет Совет ТПП России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Женат, отец пятерых детей.