Благоустройство дорожек в Кошкином лесу в Уфе обойдется в 4 млн рублей

Администрация Октябрьского района Уфы заключила договор на благоустройство прогулочных дорожек Уфимского ожерелья в Кошкином лесу. Контракт получил предприниматель Артур Рафиков, следует из опубликованной на сайте госзакупок информации. Победитель конкурса предложил исполнить контракт за 4,27 млн руб. при начальной цене закупки 5,7 млн руб.

Средства на благоустройство выделят из городского и республиканского бюджетов. Работы нужно завершить до 15 июля.

Артур Рафиков зарегистрирован в феврале 2023 года в Уфе.

Майя Иванова