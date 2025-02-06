В программу празднования 50-летия Ноябрьска вошло 175 мероприятий

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) в 2025 году пройдет масштабная программа мероприятий, посвященных 50-летию города, сообщил губернатор Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на рабочей встрече с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на рабочей встрече с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на рабочей встрече с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В рамках празднования запланировано 175 мероприятий в сферах культуры, спорта, образования и молодежной политики. С 15 по 16 марта состоится событийный праздник «Авка», а в течение года пройдут экстремальные гонки «Северный характер. Зима». Кроме того, откроется экспозиция об истории города и будет установлена стела «Ноябрьск».

Празднование Дня города пройдет 30 и 31 августа и включит в себя гастрономический фестиваль, всероссийский фестиваль по силовому экстриму и концерт российских звезд.

К юбилею города общественные пространства приводят в порядок благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Завершено благоустройство прибрежной зоны озера Ханто, скверов «Дружбы» и «Опаленной юности», открылся обновленный центр досуга «Нефтяник», начали работу «Северный характер» и детский технопарк. Идет строительство школы на 1200 мест с бассейном и самой большой поликлиники в округе.

Ноябрьск основан в 1975 году в ходе разработки нефтегазовых месторождений. Он является вторым по численности населения городом автономного округа после Нового Уренгоя. Его население составляет более 101 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в рамках празднования Дня оленевода в ЯНАО победителям соревнований впервые будут вручать беспилотные летательные аппараты, которые помогут оленеводам следить за стадом и собирать оленей.

Полина Щуцкая