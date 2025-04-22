В Уфе без воды остались 15 жилых домов, два детсада и лицей

В Калининском районе Уфы без холодной воды остались семь жилых домов на улице Янаби — 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/1 и 71 —, а также детсады №109 и 169. Ремонтные работы проводят сотрудники ООО «БашРТС».

В Октябрьском районе холодную воду отключили в лицее №93, добавили в пресс-службе УГЗ. По информации пресс-службы администрации района, воды также лишились жители домов 80, 82/1, 82/2 и 84/1 на Российской улице и 136/2, 142/2, 142/3 и 142/4 на проспекте Октября. Ремонтные работы проводят сотрудники ГУП «Уфаводоканал».

Причина отключения воды, как и время устранения проблем, не указываются.

Венера Хисамова