Крайсуд утвердил обвинительный приговор экс-депутату парламента Приморья

Сегодня Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, оставил в силе приговор суда первой инстанции. В феврале текущего года бывшего директора Приморской краевой филармонии, экс-депутата законодательного собрания региона Анну Алеко признали виновной в двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила прокуратура региона. Подсудимая настаивала на оправдании.

В качестве наказания Алеко назначено 9 лет колонии общего режима и выплата штрафа в размере 18,2 млн руб. Крайсуд также лишил Алеко классного чина — действительный государственный советник Приморского края 1 класса.

По данным следствия, в 2018–2019 годах, занимая в то время пост директора государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония», Анна Алеко дважды получила взятки на общую сумму 5 млн руб., а также часы Rado стоимостью более 90 тыс. руб. «за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу ООО "Интегра" при поставке музыкального оборудования».

Анна Алеко была избрана депутатом заксобрания Приморья в сентябре 2021 года по списку «Единой России», занимая в региональной тройке кандидатов второе после губернатора Олега Кожемяко место. В ноябре прошлого года она добровольно отказалась от мандата депутата.

Алексей Чернышев, Владивосток