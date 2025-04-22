Бюджет Екатеринбурга в 2024 году освоили с профицитом в 5,6 млрд руб.
Фактические доходы муниципального бюджета Екатеринбурга в 2024 году составили 88,9 (планируемые — 83,6 млрд руб.), расходы составили 83,2 млрд руб. (планируемые — 85,7). Профицит бюджета составил 5,6 млрд руб. Отчет об исполнении бюджета приняли депутаты Екатеринбургской городской думы, «за» проголосовали 30 человек, еще один воздержался.
Директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
46,9 млрд руб. доходов бюджета в 2024 году составили безвозмездные поступлению из других бюджетов, 34,5 млрд руб. налоговые доходы, 7,4 млрд руб. — неналоговые доходы, сообщила в ходе доклада директор департамента финансов администрации Анна Турунцева. 48% налоговых доходов бюджета составили поступления от налога на доход физических лиц (НДФЛ), акцизы на подакцизные товары — 6,8%, налогообложение по упрощенной системе — 14,1%, земельный налог — 7,4%.
Расходы бюджета на образование составили 40,9 млрд руб., на национальную экономику — 19,3 млрд руб., на общегосударственные вопросы — 6,9 млрд руб., на социальную политику — 4,6 млрд руб. В рамках муниципальных программ потратили 75,7 млрд руб.
Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев в ходе выступления высказался о недостатке стратегии в бюджетном планировании: по его мнению, разницу в 5,2 млрд руб. между плановыми и фактическими доходами можно было учесть заранее, чтобы продумать использование этих средств. «У нас формируется бюджет не исходя из амбиций, а по каким-то минимальным цифрам»,— сказал он. Госпожа Турунцева отметила, что из этой суммы лишь 2,5 млрд являются собственными доходами, еще 2,7 млрд — межбюджетные трансферты.
Коллегу поддержал депутат Александр Колесников («Единая Россия»), отметив, что при принятии бюджета ему «обещали» заложить средства на ремонт улиц, который в итоге выполнен не был. «По-моему, в исполнении присутствуют и стратегия, и подход, попробуйте где-нибудь без стратегии 89 млрд руб. применить в городское хозяйство»,— завершил обсуждение руководитель фракции ЕР в ЕГД Алексей Вихарев.
Напомним, в декабре 2023 года бюджет Екатеринбурга был принят с дефицитом 2 млрд рублей, доходной частью в 76,5 млрд руб., расходами в размере 78,5 млрд руб. Позднее значения были скорректированы, в частности, был увеличен план по доходам от использования имущества и продажи активов, сдачи муниципального имущества в аренду, реализации имущества. Корректировка была связана с преобразованием муниципальных предприятий.