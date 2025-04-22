Бюджет Екатеринбурга в 2024 году освоили с профицитом в 5,6 млрд руб.

Фактические доходы муниципального бюджета Екатеринбурга в 2024 году составили 88,9 (планируемые — 83,6 млрд руб.), расходы составили 83,2 млрд руб. (планируемые — 85,7). Профицит бюджета составил 5,6 млрд руб. Отчет об исполнении бюджета приняли депутаты Екатеринбургской городской думы, «за» проголосовали 30 человек, еще один воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

46,9 млрд руб. доходов бюджета в 2024 году составили безвозмездные поступлению из других бюджетов, 34,5 млрд руб. налоговые доходы, 7,4 млрд руб. — неналоговые доходы, сообщила в ходе доклада директор департамента финансов администрации Анна Турунцева. 48% налоговых доходов бюджета составили поступления от налога на доход физических лиц (НДФЛ), акцизы на подакцизные товары — 6,8%, налогообложение по упрощенной системе — 14,1%, земельный налог — 7,4%.

Расходы бюджета на образование составили 40,9 млрд руб., на национальную экономику — 19,3 млрд руб., на общегосударственные вопросы — 6,9 млрд руб., на социальную политику — 4,6 млрд руб. В рамках муниципальных программ потратили 75,7 млрд руб.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев в ходе выступления высказался о недостатке стратегии в бюджетном планировании: по его мнению, разницу в 5,2 млрд руб. между плановыми и фактическими доходами можно было учесть заранее, чтобы продумать использование этих средств. «У нас формируется бюджет не исходя из амбиций, а по каким-то минимальным цифрам»,— сказал он. Госпожа Турунцева отметила, что из этой суммы лишь 2,5 млрд являются собственными доходами, еще 2,7 млрд — межбюджетные трансферты.

Коллегу поддержал депутат Александр Колесников («Единая Россия»), отметив, что при принятии бюджета ему «обещали» заложить средства на ремонт улиц, который в итоге выполнен не был. «По-моему, в исполнении присутствуют и стратегия, и подход, попробуйте где-нибудь без стратегии 89 млрд руб. применить в городское хозяйство»,— завершил обсуждение руководитель фракции ЕР в ЕГД Алексей Вихарев.

Напомним, в декабре 2023 года бюджет Екатеринбурга был принят с дефицитом 2 млрд рублей, доходной частью в 76,5 млрд руб., расходами в размере 78,5 млрд руб. Позднее значения были скорректированы, в частности, был увеличен план по доходам от использования имущества и продажи активов, сдачи муниципального имущества в аренду, реализации имущества. Корректировка была связана с преобразованием муниципальных предприятий.

Анна Капустина